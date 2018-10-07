Отец Нурмагомедова рассказал о завершении карьеры сына

Абдулманап Нурмагомедов заговорил о том, что карьера сына близится к завершению / Фото: RT

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о будущем своего сына в спорте.

"С каждым годом после сгонки восстанавливаться все сложнее, так как некоторых физиологических качеств уже не хватает. Это тяжелейший труд, и Хабиб не сможет выступать на протяжении еще десяти лет. Однако с ним работают настоящие профессионалы, поэтому мы рассчитываем оставаться в спорте еще два года, за это время необходимо встретиться с соперниками, которые этого хотят", - цитирует его RT.

Как известно, в сентябре Нурмагомедову-младшему исполнилось 30 лет. В MMA он провел 26 поединков и одержал 26 побед.

Напомним, ночь с 6 на 7 октября Нурмагомедов проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.