Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор: прямая видеотрансляция боя года

Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор / GettyImages

В американском Лас-Вегасе состоится долгожданный поединок между обладателем чемпионского титула UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим обладателем титула Конором Макгрегором.

Профессионалы легкой весовой категории разыграют чемпионский пояс, который в настоящее время принадлежит российскому атлету. Бой года пройдет в рамках яркого шоу UFC 229, бойцы сойдутся в ринге арены T-Mobile.

В Украине в прямом эфире битву Нурмагомедов – Макгрегор с украинским комментарием будет транслировать телеканал 2+2. Ориентировочное время начала – 7 октября в 6:00 утра.

Также будет проведена онлайн-трансляция боя Хабиб vs Конор на русском языке. Для того, чтобы смотреть на русском, вам понадобится установить VPN-расщирение для браузера, например - FreeGate для Украины. Она начнется на 2 часа раньше, с показа прелимов (предварительного карда, в рамках которого состоится семь боев, подробнее о них ниже).

Конор vs Хабиб: время боя

Начало боев – около часа ночи по киевскому времени.

Основной кард начнет свои выступления в 5 утра. Главный бой турнира – около 7 утра.

Помимо Нурмагомедова и Макгрегора в октагон main card выйдет еще четыре пары.

Основной кард

Тони Фергюсон vs Энтони Петтис;

Овинс Сен-Прю vs Доминик Рейес;

Деррик Льюис vs Александр Волков;

Мишель Уотерсон vs Фелис Херриг.

Предварительный кард

Серхио Петтис vs Жюссиер Формига;

Висенте Луке vs Джейлин Тернер;

Эспен Лэдд vs Тони Эвинджер;

Скотт Хольцман vs Алан Патрик;

Лина Лансберг vs Яна Куницкая;

Грэй Мэйнард vs Ник Ленц;

Райан Лефлер vs Тони Мартин.

Отметим, что свой последний бой в UFC Макгрегор провел в ноябре 2016 года, победив американца Эдди Альвареса. Затем он продолжил выступления на боксерском ринге, проведя поединок с американцем Флойдом Мейвезером.

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Ирландец был чемпионом UFC, однако из-за пассивности его титул отдали Нурмагомедову.

Накануне прошла церемония взвешивания бойцов, при этом вес Нурмагомедова перед боем составил 70,3 кг, а Макгрегора — 70,08.

Как известно, между Нурмагомедовым и Макгрегором вспыхнул очередной конфликт. Спортсмены обменялись нелицеприятными характеристиками во время открытой тренировки.

Напомним, ранее также состоялась пресс-конференция Нурмагомедова и Макгрегора, при этом бойцы в очередной раз обменялись колкостями.