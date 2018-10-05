Бой Макгрегора и Хабиба: "Крыса-террорист" и скандал на пресс-конференции

Хабиб и Конор на дуэли взглядов во время первой пресс-конференции / GettyImages

Очередное мероприятие UFC, связанное с подготовкой к бою между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором завершилось скандалом.

В Лас-Вегасе 5 октября прошла вторая пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора, но, в отличие от первой, не была такой острой - из-за опоздания ирландца на 20 минут.

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Дагестанский боец отказался ждать своего соперника, поэтому Дане Уайту пришлось начать пресс-конференцию без Макгрегора. В итоге бойцы в очередной раз обменялись колкостями, но на этот раз заочно. Сам Конор появился на публике через пять минут после того, как Нурмагомедов покинул помещение - с бутылкой своего виски и привычной риторикой оскорблений оппонента.

Хабиб Нурмагомедов / GettyImages

Что говорил Хабиб:

► Я здесь не для того, чтобы ждать кого-то. Фаны пришли, пресса здесь. Начало пресс-конференции было назначено заранее. Я здесь. И я готов отвечать на вопросы.

► Я не хочу загадывать так далеко. Я не буду недооценивать Конора. Я жду субботу. И потом решу, что делать дальше. Поговорим после боя. Конор пытается залезть мне в голову? Давайте подождем 6 октября.

► История с автобусом в Бруклине немного разозлила меня. Я злюсь и сейчас. Но я должен контролировать свои эмоции.

► Я не пожму ему руку после боя. Ни в коем случае.

► Я буду аккуратен с ним, потому что он хорош. У него хороший бокс, хороший тайминг. Но у меня есть борьба и давление. Он должен убить меня, чтобы остановить.

► Я был здесь 15 минут – Конор не пришел. Это неуважение. Завтра я сделаю вес. Увидимся!

Конор Макгрегор / GettyImages

Что говорил Конор:

► Стоило мне опоздать на несколько минут, как чувак задергался и ушел за кулисы. Он просто не хочет видеть меня, видеть всех вас. Он оцепенел. Пусть лучше идет и делает вес.

► Его менеджер – гребаный доносчик, крыса-террорист!

► Я боролся с парнями гораздо больше Хабиба, по 25 минут. Когда я попаду по нему, он сразу запаникует, но я готов ко всему. Мне вообще насрать, я испытал все: уставал, оказывался на спине, в каждой возможной ситуации.

► Я буду получать удовольствие. Сорвусь с места со стартовым гонгом, начну на него давить и дам ему в нос так, что он оторвется и улетит на задние ряды

► Я как сокол присматриваю за своей империей. Я порву эту смердящую дагестанскую крысу. Он попытается сбежать в свою нору, как сделал это на пресс-конференции, но я ему не позволю. Смердящая дагестанская крыса!

► У Хабиба много слабых мест. Он из Дагестана, там специализируются на борьбе. В детстве он боролся с медведем – это часть их культуры. У меня нет иллюзий – он умелый борец. Это действительно так. Он боролся с дагестанским медведем, но никогда не дрался с ирландской гориллой.

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Поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова пройдет в Лас-Вегасе. Дата боя Конор - Хабиб - 6 октября.

Перед встречей бойцов в октагоне состоится взвешивание и дуэль взглядов.

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