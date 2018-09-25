Макгрегор vs Нурмагомедов: дата боя, прогнозы и где смотреть поединок десятилетия

Хабиб и Конор на дуэли взглядов / GettyImages

Долгожданный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится 6 октября 2018 года на "Ти-Мобайл-арене" в Лас-Вегасе. На кону будет стоять пояс UFC в легком весе, которым сейчас владеет россиянин.

Встреча станет одной из самых ожидаемых и кассовых боев в истории единоборств. Ажиотаж вокруг двух непримиримых соперников, которые прежде обменивались только вербальными выпадами, невероятный: достаточно сказать, что билеты на бой были раскуплены менее чем за три минуты с момента старта продаж 17 августа. Самый дешевый стоил 200 долларов, самый дорогой — 2500 долларов.

Сейчас билеты еще можно достать, но у перекупщиков и по цене, значительно отличающейся от первоначальной – так, самый дешевый билет на сервисе StubHub сейчас продается за 700 долларов и наверняка ближе к поединку еще возрастет в цене. Цены на элитные места возле "клетки" доходят до 30 тысяч долларов за билет.

Особо счастлив президент UFC Дана Уайт:

Все идет к тому, что будет 2,5 миллиона покупок PPV. Это очень большой бой! Предыдущий рекорд был 1,6 миллиона – вторая встреча МакГрегора и Диаса. Потом мы сделали Конору бой против Флойда Мэйвезера. Но теперь Макгрегор против Нурмагомедова – самый большой поединок в истории боевых видов спорта

Афиша долгожданного боя

Где смотреть

Прямая трансляция поединка пройдет на российском телеканале "Матч ТВ". Также можно купить трансляцию в pay-per-view.

Статистика бойцов

Как Макгрегор потерял пояс

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов ММА в истории и, на данный момент - главной звездой единоборств вне зависимости от дисциплины. Он стал первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно.

Звездный час ирландца наступил после того, как Дана Уайт пригласил его выступать в UFC. В 2014-м на Конора обратили внимание, когда боец выиграл три боя подряд нокаутами, одолев поочередно Диего Брандао, Дастина Порье и Денниса Зиффера. Первые две победы удостоились премии за лучшее выступление вечера.

На следующий год Макгрегор только закрепился в статусе звезды UFC и одного из самых зрелищных бойцов мира. После победы над Зифером ирландец получил право провести бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе, в котором победил американца Чеда Мендеса – также нокаутом. В том же году он защитил свой пояс, потушив свет для суперзвезды Жозе Альдо уже на 13-й секунде боя. Все эти три победы были признаны лучшими за вечер.

В бою против Нейта Диаса Макгрегор потерпел первое и на данный момент последнее поражение в UFC / GettyImages

2016 год стал последним, когда Макгрегор выходил в октагон. Начало сложилось для ирландца неудачно: он впервые за время выступлений в UFC потерпел поражение от Нейта Диаса, который в первом раунде выдержал натиск соперника, а во втором "задушил" его в партере. В августе ирландец в тяжелейшем пятираундовом бою взял реванш, а под конец года защитил титул в легком весе, отправив в технический нокаут Эдди Альвареса. С тех пор Макгрегор не выходил в октагон, а его последняя активность была связана с боем против Флойда Мейвезера по правилам бокса.

Поединок прошел в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. Мэйуэзер заработал за бой $275 млн, Макгрегор - $85 млн. По информации Showtime, трансляцию по системе pay-per-view приобрели 4,3 млн раз, что является вторым показателем в истории.

После боя с Мейвезером Конор потерял титул чемпиона UFC, зато заработал почти 100 млн долларов / GettyImages

27 ноября 2017 года прошлого года UFC объявило, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, а в январе 2018 Макгрегор был лишен пояса и в легком весе – за то, что слишком долго не проводил боев. Дана Уайт не раз высказывал сомнения, что боец вернется в октагон после того, как получил десятки миллионов долларов за бой с Мейвезером, однако 6 октября он все-таки выйдет в восьмиугольник.

Как Нурмагомедов завоевал пояс

Нурмагомедов стал вторым после Олега Тактарова россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля на турнире UFC 223 он победил американца Эла Яквинту. Всего в карьере россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.

В 2016 году после ряда травм В этот же год Хабиб успешно вернулся в UFC, одержав две победы – над Дарреллом Хорчером и Майклом Джонсоном - первого забил ударами, второго поймал на болевой. После этих боев специалисты заговорили о том, что в дивизионе появилась новая звезда и будущий чемпион.

К сожалению, 2017 год для "Орла" получился скомканым - в апреле он не смог выйти в "клетку" против Тони Фергюсона. За несколько дней до взвешивания боец попал в больницу из-за "сушки" – стремительной и мучительной сгонки веса перед боем. В сауне у Нурмагомедова случилась кратковременная потеря памяти – в итоге боец попал в госпиталь, а врачи не допустили его до боя. Отчасти реабилитировался Хабиб на турнире UFC 219 в декабре 2017, когда "Орел" встретился с топовым нокаутером UFC, бразильцем Эдсоном Барбозой. И сам бой, и его статистика шокировали всех специалистов – никто прежде не видел такой тотальной доминации одного бойца в октагоне. Нурмагомедов попросту уничтожил Барбозу (количество ударов 154-26), добыв самую убедительную победу в истории турнира.

Легкость, с которой Хабиб победил бразильца вкупе со статистикой 25-0 вынудила руководителя UFC Дану Уайта обеспечить Нурмагомедову титтульный бой. Впрочем, и тут не обошлось без проблем. Изначально бой должен был пройти против все того же Тони Фергюсона, однако американец травмировал колено за шесть дней до выхода в октагон. Вместо него за шесть дней до боя организаторы выставили Макса Холлоуэя, но и его сняли врачи – по медицинским показателям после сгонки веса. В итоге UFC спешно договорились о титульном бое с Элом Яквинтой, который в рейтинге легковесов занимал всего лишь 11 место. "Орел" победил единогласным решением судей, забрав все раунды, но завоевание пояса в бою с далеко не топовым соперником никого в мире ММА устроить не могла. Бой с Макгрегором расставит все по местам.

Нурмагомедов в чемпионском бою против Яквинты / GettyImages

Нападение Конора на автобус с Хабибом

Началось все с конфликта, произошедшего между Нурмагомедовым и спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым, который в одном из заявил, что Нурмагомедов слишком часто травмируется, намекая на его трусость.

"Конечно, у Хабиба очень много фанатов, но многим не нравится, что он так редко дерется и постоянно отказывается от боев. Их недовольство понятно – они смотрят на Конора, который не сорвал ни одного боя и всегда делает то, о чем говорит, и понимают, как должен вести себя настоящий боец".

Спустя год после этого заявления дагестанец решил призвать к ответу Лобова, вместе со своими друзьями нашел бойца в отеле, где стороны принялись выяснять отношения. В ходе разоборок Хабиб дал Лобову пощечину. По словам россиянина, он не мог начать разборки, так как в этот момент сгонял вес, готовясь к бою в UFC.

Узнав о нападении на своего друга, Макгрегор прилетел в Нью-Йорк вместе с членами своей команды, и принялся крушить автобус на паркинге Barclays Center, в котором ехал обидчик Лобова. Ирландец бросал в автобус, где сидел Нурмагомедов, стулья, велосипедные стойки, разбил окно тележкой для багажа, в результате чего бойцу Майклу Кьезе порезало лицо осколками. Макгрегор требовал, чтобы Нурмагомедов вышел из автобуса и ответил за свое поведение. В итоге Нурмагомедов из автобуса не вышел, Макрегора задержала полиция, а бой Лобова, который также присутствовал на паркове, отменили. Также был отменен бой получившего порез стеклом Кьезы с Рэем Боргом.

Эту историю комментировали и высмеивали еще спустя несколько месяцев. Самый едкий комментарий дал Нейт Диас: "Хабибу не стоило наезжать на пацана Конора, пока тот был один. И он потом не ожидает, что ему не прилетит ответка? Ну, тогда он е***ный сопляк... А потом он остался в автобусе... хаха, вас залошили, пацаны."

Кадры, облетевшие интернет: Хабиб Нурмагомедов в автобусе, на который напал Макгрегор

Также вскоре последовал комментарий самого Нурмагомедова: "Ты [Конор] разбил окно? Зачем? Залазь внутрь. Если ты настоящий бандит, почему ты не забрался внутрь? Нью-Йорк – место с богатой бандитской историей. Хочешь пообщаться? Скажи, где ты. Я приду, нет проблем. Меня так воспитали. Меня не учили кидаться стульями в автобусы. Это же не мой автобус."

Скандальная пресс-конференция Макгрегора и Нурмагомедова

Взаимные обвинения продолжились и на пресс-конференции.

Что говорил Конор Макгрегор : Я вернулся из-за любви к этому спорту. Посмотрите на эту крысу. Я не дрался два года, но я не прекращал тренироваться. Вы видели этого труса в автобусе? Он просто сидел там, когда я тренировался. Я хочу побить этого придурка.

Да он мой фанат. Он просто покупал мою майку. Ты [Хабиб] помнишь это, маленькая сучка? При этом он защищал чувака, которого Путин посадил в тюрьму. Он спонсировал его, хотя был просто вором. Теперь его спонсор в тюрьме. У него не будет больше денег. Расскажи, откуда ты брал деньги? Все хотят, чтобы его не было. И это я говорю от лица всех русских людей.

Его башка будет просто прыгать по октагону. Я оторву ему голову. Я думаю, что хватит одного раунда. У него стеклянная челюсть. Мне сказали, что у них в Дагестане челюсть как у куриц. Я буду готов к пяти раундам. Я был и в боксе, и в ММА. Я готов ко всему. Но этот чувак просто стеклянный. Я его разобью – и пусть Господь его пощадит.

Ты лживая мышь. Фейк. Твой отец лижет жопу чеченскому диктатору Кадырову. Кадыров - сумасшедший парень. Но твой отец лижет ему. Вы прячетесь за фейковым уважением. Так тебя воспитывал отец?

Что говорил Хабиб Нурмагомедов : Я написал тебе в твиттере. Ты помнишь? Почему ты мне не прислал сообщение? Если ты хотел разобраться, сказал бы где ты – и я бы пришел! Мы говорили с ним. Он сказал, что я ударил кого-то из его команды. Я сказал: давай встретимся. А ты пришел и привел с собой 40 человек.

Когда кто-то бьет тебя, ты должен ответить. Спроси его, почему он стоял, как лох, и почему он мне не ответил. На следующий день, когда мы отправились на пресс-конференцию, ты должен был подойти и сказать: "Давай 1 на 1". И если бы мы знали, что ты приведешь с собой 40 человек, мы бы прислали автобус со своими парнями.

Я заставлю его устать. А когда он устает, он сдается. Он всегда сдается, когда устает. Он даже в боксе сдался. Он каждый раз сдается и начинает стучать!

Хабиб - Конор: прогнозы букмекеров

Букмекеры сходятся во мнении, что в предстоящем бою фаворитом будет Нурмагомедов: в российских конторах его победа идет с котировкой 1,66, тогда как победа Макгрегора считается значительно менее вероятной – 2,48. Американские букмекеры еще сильней убеждены в победе дагестанца: 1,38 на Хабиба против 2,8 на Конора.

Также букмекеры уверены в том, что бой не продлится все пять отведенных раундов (коэффициент 4,30). На досрочном завершении боя заработать будет сложно - коэффициент составляет всего 1,22.

Другие варианты выглядят так:

Ставки на победу Хабиба

Победа Нурмагомедова нокаутом/техническим нокаутом — 4,50

Победа Нурмагомедова болевым/удушающим — 3,25

Победа Нурмагомедова решением судей — 5,25

Ставки на победу Конора

Победа МакГрегора нокаутом/техническим нокаутом — 2,65

Победа МакГрегора болевым/удушающим — 25

Победа МакГрегора решением судей — 15

Нурмагомедов считается лучшим граплером легкого веса (на его счету рекордный 21 тейкдаун в бою с Трухильо), богатого на таланты, а многие убеждены, что Хабиб вовсе лучший граплер организации. В пользу Макгрегора говорит его пушечный удар, от которого падали практически все соперники ирландца.

Критика Нурмагомедова в России

Со временем критика Нурмагомедова в России только растет. Причем она не касается бойцовских качеств Хабиба, которые эксперты считают если не эталонными, то близкими к этому Однако многих смущает линия поведения которую выбрал боец после того, как несколько лет назад добродушного Сэма Кардена на посту менеджера сменил более авторитетный Али Абдель Азиз.

Большой резонанс вызвали слова поддержки, с которыми Нурмагомедов обратился к своему спонсору и миллиардеру Зиявудину Магомедову, которого арестовали по делу о хищениях, растрате и организации преступного сообщества. Также удивление вызвало выражение надежды, что президент Путин поможет Магомедову.

Зиявудин Магомедов вместе с Абдулманапом и Хабибом Нурмагомедовыми в московском тренировочном зале Eagles MMA.

Следующим скандалом стало опубликованное в инстаграме видео, где брат дагестанского бойца платит бездомным за то, чтобы они отжимались, за кадром слышен смех, оператором, судя по всему, был сам Нурмагомедов. На этот раз скандал обрел мировой уровень, а большинство фанатов ММА осудило поступок, называв его жалким, омерзительным и непечатными словами.

Наконец, боец ввязался в перепалку из-за концерта Егора Крида, который должен был состояться в Махачкале 9 сентября. Хотя все билеты были раскуплены, организаторам пришлось отменить концерт: Криду угрожали в соцсетях. Нурмагомедов опубликовал в инстаграм-сториз скрин с заявлением организаторов об отмене концерта и подписал: "Невелика потеря".

К бойцу обратился глава лейбла Black Star Тимати, заявив, что необходимо уважать чужое мнение, а позже к нему присоединился и сам Егор Крид, отметивший, что "не ожидал, что один из моих любимых бойцов будет против моего концерта в Махачкале". В ответ Нурмагомедов опубликовал гневный пост, в котором пообещаел, что "каждая тварь ответит за свои слова":

"Просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать. Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение – это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет". В конце боец обратился к мужчинам Дагестана: "Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответы МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые чего-то хотят". Реакция Нурмагомедова вызвала недоумение даже у его подписчиков, после чего комментарии к записи были закрыты, хотя сам пост остался висеть на странице.

Цитаты и прогнозы на бой Хабиба и Конора

Утвердить этот поединок было не сложно. Это то, что делает Конора суперзвездой, а Хабиба - настоящим убийцей. Они оба убийцы в октагоне, идут прямо на соперника с начала поединка. Оба находятся в расцвете сил, нас ждет невероятный бой.

Дана Уайт

Если бой Конора и Хабиба состоится, то Хабиб – мертвец. Его просто сожрут. Это не бой для Конора

Тони Фергюсон

У Конора будут большие проблемы. Если Хабиб окажется сверху, то изобьет Конора, как и остальных. Но Хабиб не бережет подбородок и опускает руки. Он делал это с предыдущими соперниками и справился. Но когда против дерется точный ударник, вроде Конора МакГрегора, который контролирует дистанцию и врывается ударом с левой, – это тревожный звонок

Чел Соннен

Если говорить гипотетически о противостоянии Нурмагомедов - МакГрегор, то мой фаворит – это Хабиб. При этом Конора нельзя недооценивать. Он, в отличие от других соперников Хабиба, может удивить. Но, в целом, фаворитом в этом бою я считаю Нурмагомедова.

Александр Шлеменко

Когда я увидел, насколько жесткую силу духа имеет этот парень, я понял, как сильно он от всех отличается. Если сделать топ-5 лучших бойцов без пояса, то Хабиб должен быть там. Таких доминирующих бойцов я видел крайне редко

Тайрон Вудли

Ни один удар Конора не сможет нокаутировать Хабиба, если только это не будет удар ногой в голову

Даниел Кормье

Думаю, что Хабиб выполнит свою работу. Он измотает Конора. У Конора будет шанс каждый раз, когда они будут вставать в стойку. Он очень точный и мощный в своих ударах. Он удивлял уже многих. Так что его не стоит недооценивать. Хабиб никогда не проигрывал ни одного раунда. Он должен победить, но Конор удивлял меня столько раз, что его нельзя недооценивать.

Миша Тейт

Хабиб уничтожит Конора, просто побьет. У него есть шанс только в том случае, если попадет в первом или во втором раунде. У Конора хороший удар слева, но если он не достанет Хабиба, то ему конец. Его ничего не спасет, его уничтожат. Хабиб заставит его сдаться

Майки Гарсия

Мне нравится Хабиб, я за него переживаю, поддерживаю его. Но у МакГрегора еще остался порох. Это будет непростой бой.

Майк Тайсон