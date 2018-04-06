UFC отменил бой Нурмагомедова и Холлоуэя

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем за титул чемпиона UFC в легком весе отменен по медицинским рекомендациям.

Как сообщает ESPN, бой отменен из-за проблем американца со здоровьем - оно ухудшилось в результате так называемой "сушки", интенсивной сгонки веса перед боем с целью попасть в весовые ограничения категории.

"Макс продолжал сушку и был близок к нужному весу, но доктора его остановили. Доктора сняли его с турнира, мы не снимались. Макс собирался выступать", – сказал член команды Холлоуэя Бретт Окамото в своем Twitter.

Сам Холлоуэй извинился перед российским бойцом и его поклонниками.

"Хабиб, брат, я хотел выступить, но они мне не дали. Приношу извинения тебе и твоим поклонникам. Ты не заслужил такого. Моя поддержка летит тебе и Энтони Петтису. Дайте поклонникам то, чего они заслуживают", – написал Макс.

Поединок Нурмагомедова и Холлоуэя должен был состояться 7 апреля в рамках UFC 223.

По некоторым данным, соперником Хабиба может стать бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис. Он должен был драться на UFC 223 против Майкла Кьезы, но Кьезу сняли с боя из-за повреждений, которые он получил во время нападения Конора МакГрегора на автобус с Нурмагомедовым внутри.

Напомним, 2 апреля сорвался бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. Причной стала травма колена Фергюсона, его должен был заменить чемпион организации в полулегком весе (до 66 кг) Макс Холлоуэй.