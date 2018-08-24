"Как его средний сын": Макгрегор оскорбил отца Нурмагомедова

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов друг друга, мягко говоря, не переваривают / Delfi.ua

Конор Макгрегор, боец ММА родом из Ирландии, в скором преддверии боя серьезно оскорбил отца россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа.

"Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячущимся за показным уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус", — говорится в записи, которую Макрегор оставил в Instagram. Кроме того, ирландец разместил кадр из видео, снятого, по всей видимости, во время его нападения на автобус с бойцами Лиги.

Читайте такжеСтали известны вероятные сроки боя Макгрегора с НурмагомедовымНапомним, ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора задержали за нападение на автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова, и потом отпустили под залог в 50 тысяч долларов.

5 апреля в Бруклине Макгрегор вместе с группой сторонников напал на автобус, в котором ехал российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он кидался в окна автобуса тележкой и арматурой, в результате разбил стекло, кинув в него металлическим ограждением. Осколки стекла ранили двух бойцов — Майкла Кьезу и Рэя Борга.

Причиной нападения называют конфликт между Хабибом Нурмагомедовым и спарринг-партнером Макгрерора Артемом Лобовым. Последний критически высказался о Нурмагомедове в интервью, после чего россиянин в отеле Нью-Йорка дал тому пощечину. Выступление Лобова на турнире UFC 223 также отменили.