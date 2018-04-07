Суд освободил Конора Макгрегора под залог. Вся подноготная скандала

7 апреля 2018, 14:18

Боец должен явиться на судебное заседание 14 июня. 

Конор Макгрегор вышел под залог.

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, задержанный за нападение на автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова, отпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Теперь Макгрегора должен явиться в суд 14 июня. Его обвиняют по нескольким статьям, в том числе в нападении и преступном умысле.

При этом после внесения залога Макгрегор получит право свободного перемещения.

5 апреля в Бруклине Макгрегор вместе с группой сторонников напал на автобус, в котором ехал российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он кидался в окна автобуса тележкой и арматурой, в результате разбил стекло, кинув в него металлическим ограждением.

Осколки стекла поранили двух бойцов — Майкла Кьезу и Рэя Борга. У первого – несколько резанных ран на лице, а второй получил повреждение роговицы. Из-за полученных ими травм были отменены их бои в турнире UFC 223.

Причиной нападения называют конфликт между Хабибом Нурмагомедовым и спарринг-партнером Макгрерора Артемом Лобовым. Последний критически высказался о Нурмагомедове в интервью, после чего россиянин в отеле Нью-Йорка дал тому пощечину. Выступление Лобова на турнире UFC 223 также отменили.

Хабиб Нурмагомедов на UFC 223 должен провести поединок за титул чемпиона в легком весе, который сейчас принадлежит Макгрегору. Его соперником должен был стать временный чемпион Тони Фергюсон, но тот получил травму. Тогда соперником россиянина назначили Макса Холлуэя, но и ему пришлось отказаться от боя из-за проблем со сгонкой веса.

В итоге Нурмагомедов будет драться против нью-йоркца Эла Яквинты, который занимает в рейтинге 11-е место и с 2015 года провел всего один бой. Сам Яквинта не может претендовать на чемпионский пояс, так как не согнал достаточно веса.

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