Суд освободил Конора Макгрегора под залог. Вся подноготная скандала

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, задержанный за нападение на автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова, отпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Теперь Макгрегора должен явиться в суд 14 июня. Его обвиняют по нескольким статьям, в том числе в нападении и преступном умысле.

При этом после внесения залога Макгрегор получит право свободного перемещения.

VIDEO: Mixed Martial Arts superstar Conor McGregor is released on ,000 bail after being hauled before a judge on assault and criminal charges over a frenzied attack on a bus of rival fighters pic.twitter.com/CiMZKj25yJ — AFP news agency (@AFP) 7 апреля 2018 г.

5 апреля в Бруклине Макгрегор вместе с группой сторонников напал на автобус, в котором ехал российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он кидался в окна автобуса тележкой и арматурой, в результате разбил стекло, кинув в него металлическим ограждением.

Осколки стекла поранили двух бойцов — Майкла Кьезу и Рэя Борга. У первого – несколько резанных ран на лице, а второй получил повреждение роговицы. Из-за полученных ими травм были отменены их бои в турнире UFC 223.

Причиной нападения называют конфликт между Хабибом Нурмагомедовым и спарринг-партнером Макгрерора Артемом Лобовым. Последний критически высказался о Нурмагомедове в интервью, после чего россиянин в отеле Нью-Йорка дал тому пощечину. Выступление Лобова на турнире UFC 223 также отменили.

Хабиб Нурмагомедов на UFC 223 должен провести поединок за титул чемпиона в легком весе, который сейчас принадлежит Макгрегору. Его соперником должен был стать временный чемпион Тони Фергюсон, но тот получил травму. Тогда соперником россиянина назначили Макса Холлуэя, но и ему пришлось отказаться от боя из-за проблем со сгонкой веса.

В итоге Нурмагомедов будет драться против нью-йоркца Эла Яквинты, который занимает в рейтинге 11-е место и с 2015 года провел всего один бой. Сам Яквинта не может претендовать на чемпионский пояс, так как не согнал достаточно веса.