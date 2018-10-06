Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов: время боя и где смотреть в Украине

Хабиб и Конор / Reuters

Ночью в воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл-арене" пройдет турнир UFC 229.

Главным боем турнира станет встреча за титул в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором.

На кону будет стоять пояс UFC в легком весе, которым сейчас владеет российский боец.

Хабиб vs Конор: прогноз и аналитика элитных бойцов UFC

Конор vs Хабиб: время боя

Начало боев – около часа ночи по киевскому времени.

Основной кард начнет свои выступления в 5 утра. Главный бой турнира – около 7 утра.

Помимо Нурмагомедова и Макгрегора в октагон main card выйдет еще четыре пары:

Тони Фергюсон vs Энтони Петтис;

Овинс Сен-Прю vs Доминик Рейес;

Деррик Льюис vs Александр Волков;

Мишель Уотерсон vs Фелис Херриг.

Хабиб vs Конор: где смотреть в Украине и России

В Украине весь основной кард из пяти боев, включая главный бой вечера, будет показан на телеканале 2+2.

Начало трансляции боя Хабиб vs Конор - в 5:15 утра по киевскому времени.

В России матч будет показан на телеканале телеканале "Матч ТВ".

Также трансляция будет осуществляться в соцсети Вконтакте.

Можно купить трансляцию и в pay-per-view - цена ивента будет составлять около 35 долларов.

Бой будут транслировать также российские спортивные сайты. Посмотреть в онлайн турнир можно на сайтах Чемпионат и Sports.

Хабиб vs Конор: данные и статистика

Хабиб vs Конор: прогнозы букмекеров

Букмекеры сходятся во мнении, что в предстоящем бою фаворитом будет Нурмагомедов: в российских конторах его победа идет с котировкой 1,66, тогда как победа Макгрегора считается значительно менее вероятной – 2,48. Американские букмекеры еще сильней убеждены в победе дагестанца: 1,38 на Хабиба против 2,8 на Конора.

Также букмекеры уверены в том, что бой не продлится все пять отведенных раундов (коэффициент 4,30). На досрочном завершении боя заработать будет сложно - коэффициент составляет всего 1,22.

Другие варианты выглядят так:

Ставки на победу Хабиба

Победа Нурмагомедова нокаутом/техническим нокаутом — 4,50

Победа Нурмагомедова болевым/удушающим — 3,25

Победа Нурмагомедова решением судей — 5,25

Ставки на победу Конора

Победа МакГрегора нокаутом/техническим нокаутом — 2,65

Победа МакГрегора болевым/удушающим — 25

Победа МакГрегора решением судей — 15

Макгрегор vs Нурмагомедов: дата боя, прогнозы и где смотреть поединок десятилетия

Конор vs Хабиб: главные новости

Макгрегор получит рекордную сумму за бой с Нурмагомедовым

"Его шапка пахнет вонючим х**ом": Макгрегор устроил скандал на взвешивании с Нурмагомедовым

Бой Нурмагомедов — Макгрегор: россиянин оказался тяжелее ирландца

Бой Макгрегора и Хабиба: "Крыса-террорист" и скандал на пресс-конференции

"Отправить крысу обратно в горы": на тренировке Нурмагомедова произошел громкий скандал

Стало известно где смотреть бой Нурмагомедов vs Макрегор в Украине

Суд освободил Конора Макгрегора под залог. Вся подноготная скандала