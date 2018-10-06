Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов: время боя и где смотреть в Украине

6 октября 2018, 20:20

До боя Хабиба против Конора остались считаные часы.

Хабиб и Конор / Reuters

Ночью в воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе  на "Ти-Мобайл-арене" пройдет турнир UFC 229.

Главным боем турнира станет встреча за титул в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором. 

На кону будет стоять пояс UFC в легком весе, которым сейчас владеет российский боец.

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Конор vs Хабиб: время боя 

Начало боев – около часа ночи по киевскому времени.

Основной кард начнет свои выступления в 5 утра. Главный бой турнира – около 7 утра.

Помимо Нурмагомедова и Макгрегора в октагон main card  выйдет еще четыре пары:

Тони Фергюсон vs Энтони Петтис;

Овинс Сен-Прю vs Доминик Рейес;

Деррик Льюис vs Александр Волков;

Мишель Уотерсон vs Фелис Херриг.

Хабиб vs Конор: где смотреть в Украине и России

В Украине весь основной кард из пяти боев, включая главный бой вечера, будет показан на телеканале 2+2.

Начало трансляции боя Хабиб vs Конор - в 5:15 утра по киевскому времени.

В России матч будет показан на телеканале телеканале "Матч ТВ".

Также трансляция будет осуществляться в соцсети Вконтакте.

Можно купить трансляцию и в pay-per-view - цена ивента будет составлять около 35 долларов.

Бой будут транслировать также российские спортивные сайты. Посмотреть в онлайн турнир можно на сайтах Чемпионат и Sports.

Хабиб vs Конор: данные и статистика
Хабиб vs Конор: прогнозы букмекеров

Букмекеры сходятся во мнении, что в предстоящем бою фаворитом будет Нурмагомедов: в российских конторах его победа идет с котировкой 1,66, тогда как победа Макгрегора считается значительно менее вероятной – 2,48. Американские букмекеры еще сильней убеждены в победе дагестанца: 1,38 на Хабиба против 2,8 на Конора.

Также букмекеры уверены в том, что бой не продлится все пять отведенных раундов (коэффициент 4,30). На досрочном завершении боя заработать будет сложно - коэффициент составляет всего 1,22.

Другие варианты выглядят так:

Ставки на победу Хабиба 

  • Победа Нурмагомедова нокаутом/техническим нокаутом — 4,50
  • Победа Нурмагомедова болевым/удушающим — 3,25
  • Победа Нурмагомедова решением судей — 5,25

Ставки на победу Конора

  • Победа МакГрегора нокаутом/техническим нокаутом — 2,65
  • Победа МакГрегора болевым/удушающим — 25
  • Победа МакГрегора решением судей — 15

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