Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов: время боя и где смотреть в Украине

До боя Хабиба против Конора остались считаные часы.
Ночью в воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл-арене" пройдет турнир UFC 229.
Главным боем турнира станет встреча за титул в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором.
На кону будет стоять пояс UFC в легком весе, которым сейчас владеет российский боец.
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Конор vs Хабиб: время боя
Начало боев – около часа ночи по киевскому времени.
Основной кард начнет свои выступления в 5 утра. Главный бой турнира – около 7 утра.
Помимо Нурмагомедова и Макгрегора в октагон main card выйдет еще четыре пары:
Тони Фергюсон vs Энтони Петтис;
Овинс Сен-Прю vs Доминик Рейес;
Деррик Льюис vs Александр Волков;
Мишель Уотерсон vs Фелис Херриг.
Хабиб vs Конор: где смотреть в Украине и России
В Украине весь основной кард из пяти боев, включая главный бой вечера, будет показан на телеканале 2+2.
Начало трансляции боя Хабиб vs Конор - в 5:15 утра по киевскому времени.
В России матч будет показан на телеканале телеканале "Матч ТВ".
Также трансляция будет осуществляться в соцсети Вконтакте.
Можно купить трансляцию и в pay-per-view - цена ивента будет составлять около 35 долларов.
Бой будут транслировать также российские спортивные сайты. Посмотреть в онлайн турнир можно на сайтах Чемпионат и Sports.
Хабиб vs Конор: данные и статистика
Хабиб vs Конор: прогнозы букмекеров
Букмекеры сходятся во мнении, что в предстоящем бою фаворитом будет Нурмагомедов: в российских конторах его победа идет с котировкой 1,66, тогда как победа Макгрегора считается значительно менее вероятной – 2,48. Американские букмекеры еще сильней убеждены в победе дагестанца: 1,38 на Хабиба против 2,8 на Конора.
Также букмекеры уверены в том, что бой не продлится все пять отведенных раундов (коэффициент 4,30). На досрочном завершении боя заработать будет сложно - коэффициент составляет всего 1,22.
Другие варианты выглядят так:
Ставки на победу Хабиба
- Победа Нурмагомедова нокаутом/техническим нокаутом — 4,50
- Победа Нурмагомедова болевым/удушающим — 3,25
- Победа Нурмагомедова решением судей — 5,25
Ставки на победу Конора
- Победа МакГрегора нокаутом/техническим нокаутом — 2,65
- Победа МакГрегора болевым/удушающим — 25
- Победа МакГрегора решением судей — 15
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