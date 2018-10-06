Макгрегор получит рекордную сумму за бой с Нурмагомедовым

Конор Макгрегор получит за бой с россиянином рекордную для UFC сумму / Reuters

Бойцы смешанных боевых искусств (ММА) — россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор — за поединок, в котором они будут противостоять друг другу в рамках турнира UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) 229, получат два и три миллиона долларов соответственно.

В сумму вознаграждения не входит процент от продаж трансляций, написал журналист MMA Fighting Шахин Аль-Шатти в Twitter со ссылкой на данные Атлетической комиссии штата Невада (США).

Выплата за бой в три миллиона долларов является рекордной для Абсолютного бойцовского чемпионата, сообщает Eurosport.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет 6 октября в американском Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл-арене". В рамках турнира UFC 229 бойцы поборются за титул чемпиона в легком весе. Противостояние в прямом эфире покажет телеканал "2+2" — трансляция начнется в 05:15 по киевскому времени.