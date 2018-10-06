Бой Нурмагомедов — Макгрегор: россиянин оказался тяжелее ирландца

Хабиб Нурмагомедов тяжелее Конора Макгрегора / GettyImages

В американском Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания бойцов смешанных боевых искусств (ММА) — россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, которые в рамках турнира UFC 229 поборются за титул чемпиона в легком весе.

Российский спортсмен оказался тяжелее соперника, свидетельствует видео с церемонии, опубликованное на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Вес Нурмагомедова перед боем составил 70,3 кг, а Макгрегора — 70,08.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл-арене". Противостояние в прямом эфире покажет телеканал "2+2" — трансляция начнется в 05:15 по киевскому времени.