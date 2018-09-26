Стало известно где смотреть бой Нурмагомедов vs Макрегор в Украине

Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор на дуэли взлядов / GettyImages

Стало известно, где украинские любители единоборств смогут посмотреть самый долгожданный бой в ММА за последние несколько лет между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Сражение между действующим чемпионом UFC в легком весе Нурмагомедовым и бывшим обладателем пояса в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Об этом "Главреду" рассказал представитель телеканала.

Трансляция главного события вечера начнется в 05.15 по киевскому времени.

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Напомним, бой Хабиба и Конора состоится 6 октября 2018 года на "Ти-Мобайл-арене" в Лас-Вегасе.

Билеты на бой были раскуплены менее чем за три минуты с момента старта продаж 17 августа.