Хабиб vs Конор: прогноз и аналитика элитных бойцов UFC

Хабиб и Конор на дуэли взглядов / GettyImages

Эксперты высказали свое мнение о предостоящем "бое десятилетия" между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

"Главред" собрал мнения известных бойцов о шансах сторон в главном бою года, который пройдет в ночь на 7 октября.

Боксер Пол Малиньяджи, экс-чемпион мира в двух весовых категориях и бывший спарринг-партнер Макгрегора, не видит, с помощью чего ирландец может победить Хабиба:

"Я работал с Конором в тренировочном лагере, в буквальном смысле встав с дивана. И мне не составило труда ни сдержать его, ни контролировать темп спаррингов. Макгрегор не смог меня уронить, он не такой крутой ударник, как принято считать. Поэтому у него нет шансов против Хабиба. Тот просто отправит Конора на пенсию, поскольку намного сильнее, как боец. У Макгрегора нет характера, он только притворяется брутальным"

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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легком весе американец Кевин Ли отметил, что, несмотря на общее мнение о силе Хабиба в борьбе, его стиль подходит Макгрегору.

"Конор отправит Хабиба спать. Макгрегор очень уверенно справлялся с бойцами, стиль которых похож на то, что делает Нурмагомедов. У Хабиба уже который год дыры в обороне, которые можно легко увидеть. Уверен, Макгрегор их точно увидел. Хабиб слишком много пропускает, чтобы Конор этим не воспользовался"

Экс-боец ММА Олег Тактаров, первый российский чемпион в истории UFC уверен, что Конор мало что сможет противопоставить Нурмагомедову:

"Это будет скучный бой, потому что Конор будет осторожен после двухгодичного простоя, а Хабиб – еще более осторожный, как типичный горный мужчина. У них есть ген осторожности. Приходит сильное войско – они прячутся в горы, все куда-то деваются. Сколько бы Конор ни готовился, он не сможет нокаутировать Нурмагомедова, а Хабиб тоже не сможет его добить. Ребята будут тратить энергию в партере. Шансов у Макгрегора почти нет. Мои симпатии будут на его стороне, но он проиграет"

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Боец UFC и спарринг-партнер ирландца Артем Лобов считает, что МакГрегор победит Нурмагомедова в первом раунде:

"Многие говорят, что Конор слаб в борьбе, а у Хабиба слабая ударка. Это правда, что у Нурмагомедова есть проблема с ударной техникой, но неправда, что МакГрегор не может бороться. Конор может легко забороть Хабиба в партере. Я уверен, что Конор остановит его в первом раунде. Просто не вижу, что Хабиб может что-то сделать с ним. Победа Конора Макгрегора в первом раунде"

Отец Конора Тони МакГрегор убежден, что у сына не возникнет проблем в бою с Хабибом:

"Я абсолютно уверен, что Конор нокаутирует его в первом раунде. Другого быть не может – Хабиб не доживет до второго раунда. Он не сможет конкурировать с сыном ни в скорости, ни в точности, ни в мощности. Думаю, Конор сломает ему череп"

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Уверен в своем сыне и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов:

"С Конора можно было спросить в России на ЧМ по футболу, но он был гостем у нас в стране. В Лас-Вегасе мы на нейтральной территории. Он ответит за игру вокруг автобуса!"

Чемпион WBC и IBF в легком весе Майки Гарсия считает, что Хабиб уничтожит МакГрегора:

"Хабиб уничтожит Конора, просто побьет. У него есть шанс только в том случае, если попадет в первом или во втором раунде. У Конора хороший удар слева, но если он не достанет Хабиба, то ему конец. Его ничего не спасет, его уничтожат. Хабиб заставит его сдаться"

Российский боец ММА Cергей Харитонов считает, что интриги в бою Хабиба с Конором не будет:

"Хабиб просто сильнее, вот и все, у Конора нет шансов. Ирландец и не дрался долго, и навыками борьбы он не обладает. Шансов у Макгрегора нет. Конор закончил как боец. Он заработал достаточно денег, вряд ли он тренируется так же, как и раньше"

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Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер считает Нурмагомедова фаворитом в бою:

"Если бы мне нужно было поставить мой самый большой дом, то я бы поставил на Хабиба. Он никогда не проигрывал. А Конор проигрывал в партере – там, где Хабиб особенно хорош. Но у Конора тоже есть шансы – Хабиб медленно включается в боях. Но как только ему удается пройти в клинч, тогда он становится лучшим. Думаю, шансы 60 на 40 в пользу Хабиба"

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли пожелал победы МакГрегору чтобы после выйти самому в октагон против ирландца:

"Я буду работать комментатором на UFC 229. Из чисто эгоистических соображений я бы хотел, чтобы Конор победил Хабиба. Если он победит, у него останется один бой, который имеет смысл – со мной. Он попытается завоевать третий пояс. Мой разум подсказывает, что победит Хабиб. Но банковский счет и наследие хотят, чтобы победил Конор. Я даже не думал бы, если бы мне предложили бой с МакГрегором"

Боец ММА и депутат Красногорской Гордумы Джефф Монсон считает, что у Нурмагомедова не возникнет проблем в бою:

"Хабиб будет уничтожать Конора все пять раундов боя. Не думаю, что он захочет быстро завершить поединок, он будет изматывать соперника. Ну а дальше он сам решит, как выиграть"

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Экс-претендент на титул UFC в полулегком весе Юрайя Файбер считает, что у МакГрегора больше шансов победить:

"Думаю, преимущество на стороне Конора, ведь каждый раунд начинается в стойке. Если Хабиб не сможет все время ронять его в самом начале, у него не так много шансов. Чед Мендес и Жозе Альдо тоже не из тех, кто часто падал в нокауты"

Легенда и экс-чемпион UFC Рэнди Кутюр ставит на Нурмагомедова:

"У Хабиба перемалывающий стиль боя, похожий на мой. Мне нравится, как он дерется. Кому-то нет, но я считаю, он делает это блестяще. Хабиб – тот тип бойца, против которого у Конора будут проблемы"

Легенда смешаных единоборств Фабрисио Вердум уверен в дагестанце:

"Думаю, Хабиб победит. Он убьет Конора – это точно. Нурмагомедов много тренируется да и вообще он крепче"

Боец Bellator Александр Шлеменко уверен в Нурмагомедове:

"У Хабиба больше шансов. Стилистически ему Конор очень подходит. МакГрегор хорошо работает только в стойке, и если бой перейдет в партер, то у Хабиба будет большое преимущество. Не думаю, что у Хабиба возникнет много сложностей. Очевидно, что он будет искать счастья в партере. Хабиб делает это в каждом бою, используя свои сильные стороны"

Эл Яквинта, уступивший Нурмагомедову в бою за чемпионский титул в легком весе, отдает предпочтение россиянину.

"У Хабиба очень неудобный стиль, а удары он переносит спокойно. Я тоже по нему попадал, и на Хабиба это не оказало никакого влияния. Конор сдавался раньше, особенно когда что-то идет не по плану. Он ведь хорош только тогда, когда все получается, а не когда соперник давит и нужно переломить ситуацию. Надеюсь, Хабиб надерет ему задницу"

Действующий чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэль Кормье считает, что Хабиб раздавит Конора:

"Все видели, что происходит, когда соперник Хабиба застревает в партере под ним. Выбраться практически невозможно. Думаю, если в партере окажется Конор, то выбраться уже не сможет, у него нет таких навыков, как у Эла Яквинты. А то, как Хабиб умеет проходить в ноги – в этом его козырь"

Майкл Биспинг считает, что у Нурмагомедова будут большие проблемы в бою:

"Многие говорят, что Конор устает по мере развития поединка. Такая проблема действительно существует. Но у него хорошие навыки в грэпплинге. А взрывные серии ударов в стойке – главный козырь Макгрегора. Многие не выдерживали его ударов уже в первом раунде. Хабиб, как можно было заметить в последних боях, много пропускает. Он слишком медленно раскачивается, а с таким ударником, как Конор, это очень опасно"

Действующий чемпион UFC в легчайшей категории Ти Джей Диллашоу признался, что поменял свое мнение относительно того, что случится в предстоящем бою:

"Я бы поставил на Хабиба, если бы такой год проводился год назад. Но в бою с Яквинтой он не показал ударных навыков и был медленным. Макгрегор же очень быстр, обладает отличным ударом слева, бьет с неожиданных позиций и углов, прекрасно владеет ударом ногами. Думаю, Конора недооценивают, на самом деле он очень силен"