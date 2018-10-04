"Отправить крысу обратно в горы": на тренировке Нурмагомедова произошел громкий скандал

4 октября 2018, 15:13

Фанаты Конора Макгрегора достали бойца, и тот ответил набросом про отношения Англии и Ирландии.

Хабиб Нурмагомедов произносит речь, обращенную к фанатам Макгрегора

Между бойцами Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором вспыхнул очередной конфликт.

В преддверии самого ожидаемого боя года бойцы обменялись нелицеприятными характеристиками, еще сильнее подогрев интерес к их встрече в октагоне, которая состоится пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.

В ночь на 4 октября в Лас-Вегасе бойцы, заявленные для выступления в турнире UFC 229, провели открытые тренировки в концертном зале Park Theatre.

Ситуация начала накаляться, когда выяснилось, что в помещении собралось очень много сторонников ирландского бойца, которые встречали каждое действие вышедшего на тренировку Нурмагомедова недовольным свистом и гулом, а также выкрикивали оскорбления.

Хабиб vs Конор: прогноз и аналитика элитных бойцов UFC

Наконец, завершив отрабатывать со своей командой борцовские приемы и удушения, дагестанский боец взял в руки микрофон и обратился к залу?

- Салам алейкум, братья! Осталось три дня [до боя]. Вы меня полюбите. Что случилось с вашим языком? Что случилось с ирландским языком, где он? Вы его предали? Дайте мне кто-нибудь ответ, это очень интересно. Макгрегор говорил, что его дедушка сражался с Британской империей, но Кристофер Макгрегор он служил британским морпехом и убивал ваших людей. Теперь вы его поддерживаете? Я это изменю субботним вечером. Я знаю, что вы меня полюбите. Я побью этого парня, иншалла.

Спустя какое-то время на сцену вышел Макгрегор, который после недолгой тренировки заявил, что в субботу "оторвет голову этой вонючей дагестанской крысе".

Также он в очередной раз прорекламировал свой виски.

"В субботу вечером оторву ему голову, поверьте мне. Будет разрушительный нокаут. Я легко смогу в него попасть, он предсказуем. Давайте схватим эту вонючую дагестанскую крысу и отправим обратно в горы", – сказал МакГрегор.

До открытой тренировки бойцы также обменялись взаимными уколами.

Стало известно где смотреть бой Нурмагомедов vs Макрегор в Украине

Так, Хабиб в интервью BJPenn заявил, что его соперника смог бы победить даже его менеджер Али Абдель Азиз.

Читайте такжеМакгрегор vs Нурмагомедов: дата боя, прогнозы и где смотреть поединок десятилетия"Я профессиональный спортсмен, а не политик. Если у Конора есть проблемы с моим менеджером, он может поговорить с ним. Даже может подраться с ним: у Али черный пояс от Ренцо Грейси, он его [Конора] точно задушит. У меня нет проблем с его менеджером, отцом или кем-то еще. У меня есть проблема с ним. И я буду с ним драться. Я хочу не победить его, а размазать. Хочу уничтожить его – его сердце, разум, все. Мы увидим, что настоящий чемпион и король, а кто Burger King", – сказал Нурмагомедов.

Конор Макгрегор на открытой тренировке в Лос-Анжелесе
Конор Макгрегор на открытой тренировке в Лос-Анжелесе

В свою очередь Конор в интервью официальному сайту UFC отметил, что будет рад сразиться с непожденным до сих пор бойцом.

Читайте также"Как его средний сын": Макгрегор оскорбил отца Нурмагомедова"Я рад, что могу подраться с Хабибом. Я хотел этот бой больше, чем с Тони Фергюсоном. У Тони тоже был пояс временного чемпиона. Но сейчас я буду сражаться с непобежденным бойцом. Я не впечатлен его рекордом – 26-0. Он красиво выглядит, но если присмотреться внимательнее, то не все так красиво. Все очень обманчиво. Все превозносят Хабиба, но я не вижу в нем ничего особенного. Ему не нравится пропускать удары, а в бою со мной он будет пропускать. И ему это будет не нравится. Его ждет долгая ночь. Его титул ничего не значит. Он дрался против бойца со слабым рейтингом. Я не верю, что он чемпион. Все знают, что сейчас вернулся настоящий чемпион", – сказал МакГрегор.

Небывалый ажиотаж вокруг боя наверняка вырастет еще больше после второй пресс-конференции, которая пройдет в Лас-Вегасе в ночь с четверга на пятницу.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что продажи pay-per-view UFC 229 идут с опережением графика и перевалили за отметку в ожидаемые 2-2,5 млн.

"Бой Конора и Хабиба побьет все рекорды. Я уже говорил, что мы продали больше двух миллионов трансляций. Сейчас мы приближаемся к трем", – сказал Уайт.

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Конор Макгрегор UFC Хабиб Нурмагомедов
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