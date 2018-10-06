"Его шапка пахнет вонючим х**ом": Макгрегор устроил скандал на взвешивании с Нурмагомедовым

Взвешивание бойцов / Reuters

В Лас-Вегасе во время церемонии взвешивания бойцов UFC Конор Макгрегор ударил Хабиба Нурмагомедова по руке и замахнулся ногой.

Кроме того, Макгрегор посоветовал комментатору Джо Рогану не надевать папаху Хабиба Нурмагомедова.

"Не позволяй этой вонючей крысе надеть на тебя его шапку. Он пахнет вонючим хером", - заявил скандальный ирландец.

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В свою очередь Нурмагомедов поблагодарил ирландских фанатов и пообещал размазать Конора, пишет sports.ru.

"Завтра ночью я размажу вашего парня, ребята, просто размажу. И я хотел бы поблагодарить всех ирландских фанатов и фанатов со всего мира. Вы – причина, по которой этот бой стал возможен. Спасибо всем! Хвала Всевышнему! Я сохраню титул!", – подчеркнул Нурмагомедов.

Отметим, что по результатам церемонии взвешивания бойцов, вес Нурмагомедова перед боем составил 70,3 кг, а Макгрегора — 70,08.

Как известно, между Нурмагомедовым и Макгрегором вспыхнул очередной конфликт. Спортсмены обменялись нелицеприятными характеристиками во время открытой тренировки.

Напомним, ранее также состоялась пресс-конференция Нурмагомедова и Макгрегора, при этом бойцы в очередной раз обменялись колкостями.

В Украине в прямом эфире битву Нурмагомедов – Макгрегор будет транслировать телеканал 2+2. Ориентировочное время начала – 7 октября в 6:00 утра.