Ринг-герл поединка Хабиб – Макгрегор: что красотки публикуют в Instagram

Сексуальные ринг-герл украсят поединок / Фото: Instagram/brittneypalmer

В ночь с 6 на 7 октября состоится один из самых ожидаемых поединков в мире бокса – Хабиб Нурмагомедов выйдет на ринг против Конора МакГрегора.

Однако внимание к бою привлекут не только боксеры, но и соблазнительные ринг-герл Арианни Селесте и Бриттни Палмер, которые радуют фанатов потрясающими снимками в Instagram.

Девушки считаются топовыми моделями которые работают в UFC. Красотки обожают танцы и пилатес, занимаются кикбоксингом, муай-таем и сноубордингом.

Для многих поклонников бокса Селесте и Палмер станут истинным украшением боксерского поединка. Они будут эффектно выносить цифры, указывающие раунды.

Арианни Селесте

/ Фото: Instagram/ariannyceleste

/ Фото: Instagram/ariannyceleste

/ Фото: Instagram/ariannyceleste

Бриттни Палмер

/ Фото: Instagram/brittneypalmer

/ Фото: Instagram/brittneypalmer

/ Фото: Instagram/brittneypalmer

Напомним, четыре обворожительных ринг-герл украшали своим присутствием бой между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.