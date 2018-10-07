Ринг-герл поединка Хабиб – Макгрегор: что красотки публикуют в Instagram

Девушки считаются топовыми моделями.
В ночь с 6 на 7 октября состоится один из самых ожидаемых поединков в мире бокса – Хабиб Нурмагомедов выйдет на ринг против Конора МакГрегора.
Однако внимание к бою привлекут не только боксеры, но и соблазнительные ринг-герл Арианни Селесте и Бриттни Палмер, которые радуют фанатов потрясающими снимками в Instagram.
Девушки считаются топовыми моделями которые работают в UFC. Красотки обожают танцы и пилатес, занимаются кикбоксингом, муай-таем и сноубордингом.
Для многих поклонников бокса Селесте и Палмер станут истинным украшением боксерского поединка. Они будут эффектно выносить цифры, указывающие раунды.
Арианни Селесте
Бриттни Палмер
Напомним, четыре обворожительных ринг-герл украшали своим присутствием бой между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.