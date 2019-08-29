Лига чемпионов: результаты всех ответных матчей плей-офф

Лига чемпионов / УЕФА

Сыграно еще три ответных матча раунда плей-офф, по итогам которых определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. В групповой этап вышли голландский Аякс, бельгийское Брюгге и чешская Славия.

Обидчик киевского Динамо и в ответном матче одолел австрийский ЛАСК. Брюгге с первых минут домашнего матча захватили игровую инициативу и сумели ее материализовать в итоговую победу. ЛАСК попробует свои силы в групповом этапе Лиги Европы.

Чешская Славия на своем поле с минимальным счетом одолела румынский ЧФР Клуж. Автором победного гола стал Боржил на 66-й минуте. Румыны так и не смогли навязать чехам свою игру и заслуженно вылетели из турнира. Теперь румынский клуб ждет групповой этап Лиги Европы.

Голландский Аякс после ничьи недельной давности уверенно победил кипрский АПОЭЛ на своем поле - 2:0. Амстердамская команда продолжает свой путь в Лиге чемпионов, а киприоты попробуют свои силы в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Плей-офф. Ответные матчи:

Брюгге (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) - 2:1 (0:0)

Первый матч - 1:0

Голы: Ванакен, 70 (1:0); Клаусс, 74 (пенальти) (1:1); Бонавентуре, 89 (2:1)

Славия (Чехия) - ЧФР Клуж (Румыния) - 1:0 (0:0)

Первый матч - 1:0

Гол: Боржил, 66 (1:0)

Аякс (Голландия) - АПОЭЛ (Кипр) - 2:0 (1:0)

Первый матч - 0:0

Голы: Альварес, 43 (1:0); Тадич, 80 (2:0).