Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Жеребьевка Лиги чемпионов / УЕФА

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Накануне УЕФА утвердил состав корзин посева. Шахтер попал во вторую корзину, что исключает их соперничество на стадии группового турнира с такими командами, как Реал, Атлетико, дортмундская Боруссия, Наполи, Тоттенхэм, Аякс и Бенфика.

Напомним, что, по Регламенту, в одну группу не могут попасть команды, представляющие одну национальную футбольную ассоциацию. Кроме того, УЕФА, как и прежде, исключает возможность встреч украинских и российских клубов.

Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть

Смотреть онлайн жеребьевку Лиги чемпионов можно будет 29 августа в 19.00 в прямом эфире на официальном сайте УЕФА и на сайте Главред.

Лига чемпионов: порядок жеребьевки

В первую корзину вошли действующий обладатель трофея Ливерпуль, победитель Лиги Европы Челси и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА.

Состав остальных корзин определялся согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.

Состав корзин

Корзина 1: Ливерпуль (Англия), Челси (Англия), Барселона (Испания), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Зенит (Россия).

Корзина 2: Реал (Испания), Атлетико (Испания), Боруссия (Дортмунд, Германия), Наполи (Италия), Шахтер (Украина), Тоттенхэм (Англия), Аякс (Голландия), Бенфика (Португалия).

Корзина 3: Лион (Франция), Байер (Германия), Зальцбург (Австрия), Олимпиакос (Греция), Брюгге (Бельгия), Валенсия (Испания), Интер (Италия), Динамо (Загреб, Хорватия).

Корзина 4: Локомотив (Москва, Россия), Генк (Бельгия), Галатасарай (Турция), Лейпциг (Германия), Славия (Чехия), Црвена Звезда (Сербия), Аталанта (Италия), Лилль (Франция).