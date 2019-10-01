Аталанта - Шахтер: где смотреть матч и прогнозы букмекеров на игру Лиги чемпионов

Игроки Шахтера (Донецк)

Во втором туре группы С Лиги чемпионов встретятся между собой неудачники тура первого - донецкий Шахтер и Аталанта из Бергамо. Горняки уже, к несчастью, привычно без шансов проиграли в Харькове грозному Манчестер Сити, глотнув три безответных гола. А земляки Труффальдино получили полную кошелку из четырех мячей от загребского Динамо на выезде.

Соответственно, наверняка обе команды будут грызть газон, чтобы реабилитироваться за эти поражения.

Предыгровые расклады матча Лиги Чемпионов Аталанта - Шахтер Донецк

В крайнем туре Украинской премьер-лиги Шахтер не заметил полтавскую Ворсклу, накидав четыре мяча. Причем наставник горняков Луиш Каштру дал возможность отдохнуть нескольким игрокам основы - Болбату, Кривцову, Марлосу и Мораесу.

Аталанта же красиво обыграла Рому (во главе с бывшим тренером горняков Паулу Фонсекой) 2:0 и разнесла на все корки Сассуоло - 4:1.

Ставки на матч Аталанта - Шахтер Донецк 1.10.2019

Все, как один, букмекеры считают фаворитами итальянцев. Поскольку Аталанта сейчас явно на ходу, а уж в домашних матчах (пусть даже и не на своем стадионе) готова дать "прикурить" любому противнику всегда. В букмекерской конторе Пари Матч на победу хозяев дают коэффициент 1.86, на ничь - 3.85, а на победу Шахтера - 4.20.

Ориентировочные составы команд:

Аталанта: Спортьелло — Толои, Джимсити, Кьяер — Хатебур, Пашалич, Де Роон, Кастань — Иличич, Гомес — Сапата

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Соломон, Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес

Наверняка вне игры: Хочолава, Бутко

Под вопросом: Муриэль — Тотовицкий

Где смотреть матч Лиги Чемпиононов Аталанта - Шахтер

Прямая трансляция матча Аталанта - Шахтер запланирована на телеканале Футбол 1