"У*бывай отсюда": в Сети появилось видео оскорблений Тайсона динамовскими фанатами

Тайсон / УНИАН

В Сети опубликовали видеоролик со скандальными расистскими происшествиями, зафиксированного во время очередного матча УПЛ донецкого Шахтера и киевского Динамо на харьковском стадионе Металлист.

Ролики были сделаны в гостевом секторе. На кадрах видно, как фанаты Динамо оскорбляют футболистов горняков. Также можно расслышать имитацию обезьянного уханья и скандирование лозунга: "А ну-ка давай-ка - у*бывай отсюда".

Напомним, ранее полузащитник Шахтера, бразилец Тайсон не выдержал расистских оскорблений от фанатов киевлян, показал им в ответ неприличный жест в виде "фака" - среднего пальца и выбил мяч на трибуны, за что и был удален с поля.