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"У*бывай отсюда": в Сети появилось видео оскорблений Тайсона динамовскими фанатами

11 ноября 2019, 17:59

Расистский скандал в матче Шахтер-Динамо, похоже, только начинает набирать обороты.

Тайсон
Тайсон / УНИАН

В Сети опубликовали видеоролик со скандальными расистскими происшествиями, зафиксированного во время очередного матча УПЛ донецкого Шахтера и киевского Динамо на харьковском стадионе Металлист.

Ролики были сделаны в гостевом секторе. На кадрах видно, как фанаты Динамо оскорбляют футболистов горняков. Также можно расслышать имитацию обезьянного уханья и скандирование лозунга: "А ну-ка давай-ка - у*бывай отсюда".

Напомним, ранее полузащитник Шахтера, бразилец Тайсон не выдержал расистских оскорблений от фанатов киевлян, показал им в ответ неприличный жест в виде "фака" - среднего пальца и выбил мяч на трибуны, за что и был удален с поля.

Шахтер расизм Тайсон Динамо Киев спорт
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