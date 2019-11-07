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Динамо не смогло дожать Копенгаген в матче Лиги Европы

7 ноября 2019, 21:54

В матче 4 тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо сыграло вничью с Копенгагеном.

Копенгаген Динамо
Динамо снова не сумело обыграть Копенгаген / ФК Динамо Киев

Матч 4 тура группового этапа лиги Европы Копенгаген - Динамо был во многом решающим для обеих команд. Соперники вновь не выявили победителя, а шансы на выход в плей-офф есть у всех участников квартета.

Как и в первом матче в Киеве, датчане быстро вышли вперёд. Воспользовавшись катастрофической ошибкой Георгия Бущана, Йенс Стаге открыл счёт. После этого Динамо имело возможность отыграться, заработав пенальти, однако Виктор Цыганков не реализовал 11-метровый. Киевляне не смотря на явное игровое преимущество так и не смогли отыграться в первом тайме.

Во второй половине встречи динамовцы также доминировали на поле, что воплотилось в красивый гол Беньямина Вербича. Но дожать соперника у "бело-синих" не получилось. В итоге, ничья 1:1. После 4 туров у Копенгагена и Динамо по 6 очков.

КопенгагенДинамо 1:1

7 ноября, "Паркен"

Голы: 1:0 – 4 Стаге, 1:1 – 70 Вербич.

Копенгаген – Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Фальк (Дарамю, 55), Сантос, Сотериу.

Динамо – Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич (де Пена, 89), Сидорчук, Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Зека (64), Сантос (83), Шабанов (83), Нельссон (83).

Лига Европы Копенгаген Динамо Киев
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