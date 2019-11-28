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Лига чемпионов: видеообзоры главных матчей среды

28 ноября 2019, 11:09

Среда подарила нам 4 невероятных поединка в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов.

Месси и Гризманн
Лига чемпионов: видеообзоры главных матчей среды / ФК Барселона

В среду, 27 ноября, состоялись матчи 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Сразу 4 поединка подарили болельщикам невероятное зрелище. Барселона легко обыграла Боруссию Д и вышла в плей-офф, Ливерпуль расписал мировую с Наполи, Челси упустил победу над Валенсией в суперпоединке, а РБ Лейпциг совершил фантастический камбэк с Бенфикой.

Валенсия - Челси - 2:2

Голы: Солер, 40, Васс, 82 - Ковачич, 41, Пулишич, 50

Предупреждения: Васс, 32, Гарай, 53, Габриэль, 87, Жоржиньо, 7, Аспиликуэта, 55, Канте, 73, Кепа, 78

Валенсия и Челси могли сделать уверенный шаг к 1/8 финала. В первом поединке левантийцы победили со счетом 1:0, потому у них было преимущество над "синими". Первые полчаса поединка не были особо интересными. Команды создали минимум моментов. Однако все изменилось после гола Солера, удар которого не смог отразить голкипер лондонцев Кепа Аррисабалага. Уже через минуту гости сравняли счет - первый гол за Челси забил Матео Ковачич. После перерыва Кристиан Пулишич вывел подопечныъ Фрэнка Лэмпарда вперед. Позже Валенсия получила право на пенальти, но блестяще сыграл Кепа. И все же хозяева смогли свести матч к ничьей. Даниэль Васс с острого угла подавал в штрафную, но мяч закрутился в ворота. Возможно, футболист забил гол тура. В итоге, ничья 2:2.

Барселона - Боруссия Д - 3:1

Голы: Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн,  67 - Санчо, 77

Предупреждения: Месси, 51, Бускетс, 71 - Геррейро, 74

Барселона и Боруссия Д разыграли между собой первую строчку в своей группе. В начале матча Дортмунд упустил супершанс, после чего хозяева перехватили инициативу и уже в первом тайме Суарес и Месси сделали комфортное преимущество. После перерыва Барса продолжила издеваться над соперником, что вылилось в гол Антуана Гризманна. Немцы ответили лишь голом Джейдона Санчо. В итоге, Барселона победила со счетом 3:1.

Ливерпуль - Наполи - 1:1

Голы: Ловрен, 65 - Мертенс, 21

Предупреждения: Робертсон, 90+1 - Кулибали, 90+2, Аллан, 90+4 

Действующий обладатель Кубка Лиги чемпионов Ливерпуль дома принимал Наполи. Мерсисайдцы хотели отомстить "партенопейцам" за поражение в первом туре, однако пропустили уже в первом тайме. Отличился Дрис Мертенс. Во второй половине игры Деян Ловрен, который мог покинуть Энфилд летом, сравнял счет. На большее обеих команд не хватило.

РБ Лейпциг - Бенфика - 2:2

Голы: Форсберг, 90, 90+6 - Пицци, 20, Винисиус, 59

Предупреждения: Таарабт, 52, Диас, 89 (оба - Бенфика)

РБ Лейпциг мог обеспечить себе выход в плей-офф в случае непроигрыша Бенфике. Однако португальцы забили гол уже на 20-й минуте усилиями Пицци. После перерыва гости удвоили преимущество. Отличился Винисиус. Казалось бы, шанс оформить досрочный выход в 1/8  финала упущен, но "красным быкам" удалось сотворить чудо. Дубль Форсберга на последних минутах встречи принес немецкой команде ничью и вместе с ней выход в плей-офф впервые в истории.

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