Расистский скандал на матче Шахтер - Динамо: арбитр избегает общения с полицией

Арбитр матча Шахтер - Динамо избегает разговора с полицией / ФК Шахтер

Главный арбитр скандального поединка 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо Николай Балакин избегает контакта с представителями правоохранительных органов, сообщает Dynamo Nation.

Судья остановил матч на 10 минут после того, как фанаты киевского клуба проявили расизм в отношении хавбека дончан Тайсона. На основе рапорта Балакина УАФ вынесло вердикт по поводу этого дела: матч без болельщиков для Динамо, еще один матч условно и штраф 500 тысяч гривен.

Также дело находится в прокуратуре Харьковской области для решения вопроса о возможном изменении подследственности. Кроме того, предпринимаются меры по установлению и розыску виновников в скандале.

Напомним, Тайсон стал лучшим игроков Украины, а также пустил слезу после комплиментов со стороны главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко.

Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ после 16 туров, набрав 44 очка, у Динамо вторая строчка и 33 пункта.