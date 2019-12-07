"Самый важный матч в году" - легенда Шахтера в ожидании игры с Аталантой

Алексей Белик поделился ожиданиями от матча с Аталантой / Денис Руденко

Алексей Белик заявил, что матч против Аталанты станет для Шахтера самым важным в 2019 году.

"Это будет самый важный матч для Шахтера в году. "Горняки" смогут победить Аталанту играя в такой же футбол, как в Манчестере". - цитирует Белика Sport.ua.

Бывший нападающий дончан также спрогнозировал состав команды на поединок против бергамасков.

"Думаю, Каштру сделает ставку на опыт и с первых минут мы увидим Марлоса и Тайсона. Это важные футболисты для команды. Но молодые игроки хорошо прогрессируют и тоже получат свое время в матче. Уверен, что на замену они точно выйдут", - добавил легенда "горняков".

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Он заявил, что Шахтер сможет справиться с давлением Аталанты за счет своего опыта.

"Не думаю, что Шахтер будет играть только на контратаках. Команда привыкла контролировать мяч и владеть инициативой, тем более играя у себя дома. Аталанта будет давить, но Шахтер - опытная команда и сможет с этим давлением справиться. Я надеюсь, что это не будут замены, чтобы спасать матч и исправлять ситуацию, а просто плановая ротация в успешном матче. Но Тете и Соломона мы увидим", - сказал Белик.

Матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Аталанта состоится 11 декабря в 19:55 по киевскому времени в Харькове на ОСК Металлист.