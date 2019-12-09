"Не ожидал такого решения по великой спортивной державе": бывший тренер Динамо прокомментировал дисквалификацию WADA

Газзаев прокомментировал решение WADA / Официальный сайт "Динамо"

Валерий Газзаев остался в недоумении от решения WADA дисквалифицировать сборную России от участия в больших турнирах.

"Я никак не ожидал столь жесткого и шокирующего решения WADA по отношению к такой великой спортивной державе! Такого никогда не было в истории Олимпийского движения". - цитирует Газзаева Спорт Экспресс.

Он считает решение WADA несправедливым.

"Я считаю, решение WADA — огромная несправедливость. Спортсмены 4 года пахали, трудились, а их лишают главного соревнования в карьере. За что?! Мы уже на прошлой Олимпиаде испытали боль и унижение, когда поехали под нейтральным флагом...", - добавил известный наставник.

По его словам, вопрос участия сборной России на ЧМ-2022 решится на ближайшем заседании ФИФА.

"А сейчас ведь это и футбола может коснуться. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании ФИФА. Очень сложная ситуация. Уверен, мы должны бороться всеми способами, которые только есть у нас в наличии. Надо биться за свою честь, за свое достоинство", - заявил Газзаев.

Валерий Газзаев возглавлял киевское Динамо с 2009 по 2010 годы и выиграл с командой Суперкубок Украины.