Водка, сигареты, Чернобыль - звезда Шахтера стал героем мультфильма Лиги чемпионов

Американцы Адам и Крейг Маламуты снимают свой мультсериал о звездах Лиги чемпионов. В 5-м эпизоде очередь дошла до одного из футболистов донецкого Шахтера.
Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов стал одним из героев 5-го эпизода сериала братьев Адама и Крейга Маламутов The Champions, посвященного звездам Лиги чемпионов.
Пятов сидит за столом, на котором лежат сигареты и стоит бутылка водки, а затем проводит экскурсию по Чернобылю для других футболистов.
У Маламутов также есть мультсериал о НБА - Game of Zone.
Напомним, завтра, 11 декабря, донецкий Шахтер будет дома принимать Аталанту в решающем шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало поединка - в 19:55 по киевскому времени.
После 5 туров "горняки" расположились на второй строчке в группе С, имея в активе 6 очков. Квартет уже выиграл Манчестер Сити, набрав 11 пунктов. У Динамо Загреб 5 очков, у Аталанты - 4.
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В УПЛ Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 47 очков после 17 туров. Динамо аж на четвертой строчке с 33 очками.