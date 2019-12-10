Водка, сигареты, Чернобыль - звезда Шахтера стал героем мультфильма Лиги чемпионов

Пятов стал героем мультфильма о Лиге чемпионов / УНИАН

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов стал одним из героев 5-го эпизода сериала братьев Адама и Крейга Маламутов The Champions, посвященного звездам Лиги чемпионов.

Пятов сидит за столом, на котором лежат сигареты и стоит бутылка водки, а затем проводит экскурсию по Чернобылю для других футболистов.

У Маламутов также есть мультсериал о НБА - Game of Zone.

Напомним, завтра, 11 декабря, донецкий Шахтер будет дома принимать Аталанту в решающем шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало поединка - в 19:55 по киевскому времени.

После 5 туров "горняки" расположились на второй строчке в группе С, имея в активе 6 очков. Квартет уже выиграл Манчестер Сити, набрав 11 пунктов. У Динамо Загреб 5 очков, у Аталанты - 4.

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В УПЛ Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 47 очков после 17 туров. Динамо аж на четвертой строчке с 33 очками.