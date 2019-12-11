Шахтер - Аталанта: видеообзор матча / ФК Шахтер

Матч Шахтер - Аталанта был решающим для обеих команд в групповом раунде Лиги чемпионов. "Горняки" имели высокие шансы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бергамаски во второй половине группового турнира стали претендентом на плей-офф.

Первый тайм вышел безголевым, хотя более остро атаковали "бергамаски". В частности, прекрасную возможность имел Алехандро Гомес, когда Андрей Пятов был уже отыгран Луисом Муриэлем, но защитник Шахтера блокировал удар. После этого Мораес мог сравнять счет, но голкипер Аталанты Голлини совершил невероятный сейв.

После перерыва команды продолжили "рубку", в которую также вступил Руслан Малиновский, выйдя на замену. В итоге, Леандро Кастань открыл счет после прострела Алехандро Гомеса и вывел гостей вперед. Позже Додо сбил Фройлера и заработал вторую желтую карточку, а вместе с ней и удаление. Позже Пашалич и Госенс забили по голу и отправили "горняков" в Лигу Европы.

Шахтер - Аталанта: видеообзор матча