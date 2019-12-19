РУСАДА обжалует решение WADA отстранить Россию на 4 года

РУСАДА обжалует решение WADA / ТАСС

Совет РУСАДА принял решение обжаловать решение WADA в отношении России. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

"Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим решением. Есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта", - цитирует Ивлева Р-Спорт.

Напомним, всемирное антидопинговое агентство отстранило РФ от крупных спортивных турниров на 4 года, включая Олимпиаду-2020, зимнюю Олимпиаду-2022 и чемпионат мира-2022. Однако россияне смогут сыграть под своим флагом на Евро-2020.

Владимир Путин уже успел заявить, что решение WADA носит сугубо политический характер и противоречит олимпийской хартии.

Ранее Россия уже выступала под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.