Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, что советует своим игрокам.
Сергей Ребров раскрыл свой секрет успеха, рассказав, как настраивает своих подопечных в Ференцвароше.
"Мне никогда не нравилось думать о том, что будет через год. Я живу сегодняшним днем и просто настраиваюсь на победу в следующей встрече", - цитирует Реброва официальный сайт "Фради".
Он просит игроков не концентрироваться на долгосрочной перспективе.
"Это то, что я всегда советую игрокам: не концентрироваться на долгосрочных целях, а сосредоточиться на каждой тренировке, думать каждый день о том, чтобы стать лучше, и если вы будете усердно работать, то успех придет вместе с ежедневной работой", - добавил наставник.
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Также тренер рассказал о своей главной задаче.
"Наша главная задача – развивать игроков, улучшать командную игру и набираться опыта на высшем уровне. Нам нужно быть сильнее и увереннее. Тогда будет развиваться наша команда и наш клуб", - отметил Ребров.
В сезоне 2018/19 Ференцварош в 30-й раз в истории стал чемпионом Венгрии, а в кампании 2019/20 впервые за 15 лет пробился в групповой этап еврокубков. В Лиге Европы "Фради" пропустили вперед Эспаньол и Лудогорец и не смогли выйти из группы.