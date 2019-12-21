Сергей Ребров раскрыл свой секрет успеха / Reuters

Сергей Ребров раскрыл свой секрет успеха, рассказав, как настраивает своих подопечных в Ференцвароше.

"Мне никогда не нравилось думать о том, что будет через год. Я живу сегодняшним днем ​​и просто настраиваюсь на победу в следующей встрече", - цитирует Реброва официальный сайт "Фради".

Он просит игроков не концентрироваться на долгосрочной перспективе.

"Это то, что я всегда советую игрокам: не концентрироваться на долгосрочных целях, а сосредоточиться на каждой тренировке, думать каждый день о том, чтобы стать лучше, и если вы будете усердно работать, то успех придет вместе с ежедневной работой", - добавил наставник.

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Также тренер рассказал о своей главной задаче.

"Наша главная задача – развивать игроков, улучшать командную игру и набираться опыта на высшем уровне. Нам нужно быть сильнее и увереннее. Тогда будет развиваться наша команда и наш клуб", - отметил Ребров.

В сезоне 2018/19 Ференцварош в 30-й раз в истории стал чемпионом Венгрии, а в кампании 2019/20 впервые за 15 лет пробился в групповой этап еврокубков. В Лиге Европы "Фради" пропустили вперед Эспаньол и Лудогорец и не смогли выйти из группы.