"Я бы добровольно отказался": Кадыров прокомментировал санкции WADA

Рамзан Кадыров прокомментировал санкции WADA / Открытые источники

Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости сообщил, что добровольно отказался бы от участия в соревнованиях, если бы был спортсменом.

"Если бы я был спортсменом, если так относятся к нашему государству... Если ты не поднимаешь флаг своего государства, то я бы добровольно отказался бы от любых соревнований", - сказал Кадыров.

Политик добавил, что спортсмены по всему миру должны объединиться и поддержать Россию.

"Спортсмены со всего мира должны объединиться и сделать заявления, что это несправедливо. То же самое может с ними случиться завтра", - заявил глава Чечни.

Напомним, WADA отстранила Россию от участия в крупных спортивных состязаний на 4 года из-за фальсификации допинг-проб в базе LIMS.