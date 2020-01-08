Звезда Реала исполнил "сухой лист" в матче с Валенсией

Тони Кроос исполнил "сухой лист" в матче с Валенсией / Reuters

Тони Кроос "сухим листом" открыл счет в матче полуфинала Кубка Испании против Валенсии.

Голкипер "летучих мышей" Доменек перед угловым вышел из ворот, чтобы подсказать своим партнерам, где расположиться в штрафной. Кроос этим воспользовался и просто пробил по воротам, застав оппонента врасплох. Изобретателем "сухого листа" был Валерий Лобановский.

Напомним, Суперкубок Испании в этом году проходит в формате "финала четырех". Его принимает город Джидда из Саудовской Аравии. Во втором полуфинальном матче между собой сыграют Барселона и Атлетико. Эта игра состоится 9 января. Финал пройдет 12 января.

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Реал и Барселона ныне вдвоем лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав по 40 очков. Следом за ними идут Атлетико и Севилья (у обоих по 35 очков).