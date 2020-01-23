"Я сам такой": Кокляев прокомментировал пьяный дебош Емельяненко

Михаил Кокляев прокомментировал арест Александра Емельяненко / Fight Time

Михаил Кокляев заявил, что не обвиняет Александра Емельяненко в разгульном образе жизни и относится с пониманием к бойцу ММА.

"Я его обвинять не хочу, я его понимаю, потому что я давно за ним следил. Я его понимаю, человек живет по-максимуму вот и все. Вот так он живет. У нас больше половины страны таких, как Александр Емельяненко. Я и сам отчасти такой", - цитирует Кокляева Спорт Экспресс.

Он добавил, что при этом умеет себя сдерживать от алкоголя.

"Слава Богу, я себя умею сдерживать. Все мы люди, все мы человеки. Мы не идеальны. Саша в этом весь. Я даже и не удивился", - заявил представитель силовых видов спорта.

Напомним, Александр Емельяненко был арестован на 7 суток за пьяный дебош в поселке Супсех, где готовится к бою с Магомедом Исмаиловым.

В ноябре прошлого года Емельяненко и Кокляев провели бой по правилам бокса, и боец ММА одержал победу нокаутом в первом раунде.

3 апреля Емельяненко-младший встретится с Магомедом Исмаиловым в рамках турнира АСА 107. Промоушен уже опубликовал эффектный проморолик поединка.