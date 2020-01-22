Александр Емельяненко угрожал пистолетом в супермаркете

Александр Емельяненко угрожал пистолетом посетителям супермаркета / liveinternet.ru

Александр Емельяненко незадолго до боя с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым угрожал пистолетом людям в супермаркете.

Об этом рассказал боец Дмитрий Смоляков.

"Знаете ли вы, что Саша Емельяненко зашел со стволом в супермаркет за две недели до боя с Кокляевым? Он размахивал стволом. Переполошились все и не стали кидать огласку, чтобы очередной резонанс не внести", - цитирует Смолякова Telegram-канал UFC Voice.

Он добавил, что информацию о происшествии удалили с жесткого диска.

"Не знаю, настоящий был ствол или нет. Люди приехали и удалили всю информацию с жесткого диска. После этого Емельяненко отвезли на капельницы", - сказал боец.

Напомним, Александр Емельяненко был арестован на 7 суток за пьяный дебош в поселке Супсех, где готовится к бою с Магомедом Исмаиловым.