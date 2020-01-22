Александр Емельяненко угрожал пистолетом в супермаркете

Боец ММА Дмитрий Смоляков рассказал эпическую историю об Александре Емельяненко.
Александр Емельяненко незадолго до боя с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым угрожал пистолетом людям в супермаркете.
Об этом рассказал боец Дмитрий Смоляков.
"Знаете ли вы, что Саша Емельяненко зашел со стволом в супермаркет за две недели до боя с Кокляевым? Он размахивал стволом. Переполошились все и не стали кидать огласку, чтобы очередной резонанс не внести", - цитирует Смолякова Telegram-канал UFC Voice.
Он добавил, что информацию о происшествии удалили с жесткого диска.
"Не знаю, настоящий был ствол или нет. Люди приехали и удалили всю информацию с жесткого диска. После этого Емельяненко отвезли на капельницы", - сказал боец.
Напомним, Александр Емельяненко был арестован на 7 суток за пьяный дебош в поселке Супсех, где готовится к бою с Магомедом Исмаиловым.