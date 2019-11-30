Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Кокляева / Фото: Кадр из видео / YouTube-канал Bodymania

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал победу нокаутом над представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса в Москве.

Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде раунде.

8-летний Емельяненко провел комбинацию и отправил в нокаут Кокляева. Пауэрлифтер сумел подняться, однако арбитр просигнализировал окончание поединка. После боя соперники пожали руки.

Емельяненко извинился за быстрый поединок, отметив, что давал Кокляеву возможность продолжать, но не вышло.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедшей бой был дебютным.

На взвешивании перед поединком 40-летний тяжелоатлет перевесил Емельяненко на 20,5 килограмма. Последний показал на весах 113,5 килограмма.

Напомним, Александр Емельяненко перед боем с Михаилом Кокляевым выразил поддержку и благодарность президенту России Владимиру Путину.

Ранее Емельяненко продолжил конфликт с Сергеем Харитоновым, в очередной раз поддев его в опубликованном в Инстаграме видеоролике.