Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко знатно потроллил Сергея Харитонова.
Россиянин Александр Емельяненко продолжил конфликт с Сергеем Харитоновым, в очередной раз поддев его в опубликованном в Инстаграме видеоролике.
Емельяненко назвал Харитонова "другом Бориса Моисеева".
"Последнее время мне в комментариях пишут, что Сережа там что-то раздухарился, опять начал. Что-то говорит, непонятно что. Я просто не слежу ни за какими Сережами. Понять не могу, что за Сережа. Харитонов Сережа?
Друг Бориса Моисеева - этот что ли Сережа? Что я могу сказать, передайте привет от меня. Всем хорошего дня и хорошего настроения", - сказал Емельяненко в видеозаписи.
Напомним, на Bellator 225 Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона.