Александр Емельяненко / liveinternet.ru

Россиянин Александр Емельяненко продолжил конфликт с Сергеем Харитоновым, в очередной раз поддев его в опубликованном в Инстаграме видеоролике.

Емельяненко назвал Харитонова "другом Бориса Моисеева".

"Последнее время мне в комментариях пишут, что Сережа там что-то раздухарился, опять начал. Что-то говорит, непонятно что. Я просто не слежу ни за какими Сережами. Понять не могу, что за Сережа. Харитонов Сережа?

Друг Бориса Моисеева - этот что ли Сережа? Что я могу сказать, передайте привет от меня. Всем хорошего дня и хорошего настроения", - сказал Емельяненко в видеозаписи.

Напомним, на Bellator 225 Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона.