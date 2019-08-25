Bellator 225: Харитонов нокаутировал Митриона, Минаков - Джонсона и все результаты боев

bellator 225

На турнире Bellator 225 в Бриджпорте российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона.

Начало встречи лучше провел Мэтт, но Сергей к концу первого раунда перехватил инициативу, а уже во втором добился победы нокаутом после правого апперкота и удара коленом в челюсть.

Теперь на счету Харитонова стало 29 побед в 35 боях. У Митриона 7 поражений в 20 встречах.

Напомним, первый поединок между 38-летним Харитоновым и 40-летним Митрионом состоялся 15 февраля. На 15-й секунде американец нанес запрещенный удар ногой в пах, из-за чего россиянин не смог продолжить бой. Поединок тогда был признан несостоявшимся.

В еще одном бою вечера другой россиянин Виталий Минаков победил красивым нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона.

В этом бою Минаков должен был сражаться с 31-летним американцем Хави Айялой, но он отказался от боя за несколько часов до начала турнира. Причины отказа не называются.

На счету Минакова теперь стало 22 победы и 1 поражение. У Джонсона 12 побед в 18 боях.

Напомним, в предварительном карде турнира однорукий боец Ник Ньюэлл в первом раунде удушил Кори Браунинга.

Bellator 225. Результаты всех боев:

Сергей Харитонов победил Мэтта Митриона техническим нокаутом во втором раунде.

Виталий Минаков победил Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде.

Александра Лара победила Тэйлор Тернер техническим нокаутом в первом раунде.

Ярослав Амосов победил Дэвида Рикелза удушающим приемом во втором раунде.

Тайрелл Фортун победил Руди Шэффрота удушающим приемом во втором раунде.

Ник Ньюэлл победил Кори Браунинга ручным треугольником в первом раунде.

Коннор Диксон победил Кастриота Ксэму армбаром в третьем раунде.

Джон Мэнли победил Тиаго Релу удушающим приемом в третьем раунде.

Крис Дисонелл победил Майк Кимбла техническим нокаутом в первом раунде.

Рики Бандехас победил Ахмета Кайретли нокаутом в первом раунде.

Остин Вандерфорд победил Джозефа Криира техническим нокаутом во втором раунде.

Саба Хомаси победил Мику Террилла нокаутом в первом раунде.

Авив Гозали победил Эдуарда Муравицкого скручиванием пятки в первом раунде.

Кхонри Грейси победил Оскара Веру армбаром в первом раунде.