Bellator 225: Харитонов нокаутировал Митриона, Минаков - Джонсона и все результаты боев

В Бриджпорте состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 225.
На турнире Bellator 225 в Бриджпорте российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона.
Начало встречи лучше провел Мэтт, но Сергей к концу первого раунда перехватил инициативу, а уже во втором добился победы нокаутом после правого апперкота и удара коленом в челюсть.
Теперь на счету Харитонова стало 29 побед в 35 боях. У Митриона 7 поражений в 20 встречах.
Напомним, первый поединок между 38-летним Харитоновым и 40-летним Митрионом состоялся 15 февраля. На 15-й секунде американец нанес запрещенный удар ногой в пах, из-за чего россиянин не смог продолжить бой. Поединок тогда был признан несостоявшимся.
В еще одном бою вечера другой россиянин Виталий Минаков победил красивым нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона.
В этом бою Минаков должен был сражаться с 31-летним американцем Хави Айялой, но он отказался от боя за несколько часов до начала турнира. Причины отказа не называются.
На счету Минакова теперь стало 22 победы и 1 поражение. У Джонсона 12 побед в 18 боях.
Напомним, в предварительном карде турнира однорукий боец Ник Ньюэлл в первом раунде удушил Кори Браунинга.
Bellator 225. Результаты всех боев:
Сергей Харитонов победил Мэтта Митриона техническим нокаутом во втором раунде.
Виталий Минаков победил Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде.
Александра Лара победила Тэйлор Тернер техническим нокаутом в первом раунде.
Ярослав Амосов победил Дэвида Рикелза удушающим приемом во втором раунде.
Тайрелл Фортун победил Руди Шэффрота удушающим приемом во втором раунде.
Ник Ньюэлл победил Кори Браунинга ручным треугольником в первом раунде.
Коннор Диксон победил Кастриота Ксэму армбаром в третьем раунде.
Джон Мэнли победил Тиаго Релу удушающим приемом в третьем раунде.
Крис Дисонелл победил Майк Кимбла техническим нокаутом в первом раунде.
Рики Бандехас победил Ахмета Кайретли нокаутом в первом раунде.
Остин Вандерфорд победил Джозефа Криира техническим нокаутом во втором раунде.
Саба Хомаси победил Мику Террилла нокаутом в первом раунде.
Авив Гозали победил Эдуарда Муравицкого скручиванием пятки в первом раунде.
Кхонри Грейси победил Оскара Веру армбаром в первом раунде.