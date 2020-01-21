Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош / liveinternet.ru

Александр Емельяненко был задержан за пьяный дебош в поселке Супсех и был доставлен в отделение полиции, сообщает Комсомольская Правда.

"Для разбирательств его отвезли в отделение полиции. За мелкое хулиганство ему назначили административный арест - семь суток", - сообщил представитель правоохранительных органов.

При этом в пресс-службе АСА заявили, что арест Емельяненко не повлияет на его бой против Магомеда Исмаилова, который состоится 3 апреля.

"Задержание Емельяненко не повлияет на проведение поединка против Исмаилова. На данный момент все по-прежнему запланировано на 3 апреля", - цитирует пресс-службу sports.ru.

В ноябре прошлого года Емельяненко провел бой с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым, а недавно принял вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.