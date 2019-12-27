Александр Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

После победы над Михаилом Кокляевым Александр Емельяненко решил сразиться с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
Александр Емельяненко согласился провести бой с Рамзаном Кадыровым.
Об этом боец ММА сообщил в своем Инстаграм.
"Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан. Я тут увидел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой", - сказал Емельяненко.
Он предоставил право выбора времени и места главе Чеченской республики.
"Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора, по каким правилам, место проведения - я предоставляю тебе, мой дорогой друг", - добавил спортсмен.
Он заявил, что этот бой станет пропагандой спорта и восхвалил отца Рамзана - Ахмата Кадырова.
"Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмат - сила". - сказал боец.
Недавно Александр Емельяненко победил нокаутом в первом раунде представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.
Федор Емельяненко, который вскоре сразится с Квинтоном Джексоном, сообщил, что младший брат для него "мертв". В ответ на эти слова Александр попросил старшего брата "закрыть рот".