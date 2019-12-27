  1. Главная
  3. Спорт

Александр Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

27 декабря 2019, 18:55

После победы над Михаилом Кокляевым Александр Емельяненко решил сразиться с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Александр Емельяненко
Александр Емельяненко принял вызов Кадырова / liveinternet.ru

Александр Емельяненко согласился провести бой с Рамзаном Кадыровым. 

Об этом боец ММА сообщил в своем Инстаграм.

"Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан. Я тут увидел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой", - сказал Емельяненко.

Он предоставил право выбора времени и места главе Чеченской республики.

"Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора, по каким правилам, место проведения - я предоставляю тебе, мой дорогой друг", - добавил спортсмен.

Он заявил, что этот бой станет пропагандой спорта и восхвалил отца Рамзана - Ахмата Кадырова.

"Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмат - сила". - сказал боец.

Недавно Александр Емельяненко победил нокаутом в первом раунде представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева. 

Федор Емельяненко, который вскоре сразится с Квинтоном Джексоном, сообщил, что младший брат для него "мертв". В ответ на эти слова Александр попросил старшего брата "закрыть рот".

бокс Рамзан Кадыров Александр Емельяненко ММА
Сейчас вы просматриваете новость «Александр Емельяненко принял вызов Кадырова на бой». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:22
"Во время секса представлял Федора": откровенные признания Джексона
19:21
Открыть не смогли: в России назвали новые сроки запуска Северного потока-2
19:13
В США отменили концерт поддержавшего аннексию Крыма джазмена
19:10
"Охренённый" холодец: рецепт холодца классического и "птичьего"
18:55
Александр Емельяненко принял вызов Кадырова на бой Видео
18:41
Газпром отчитался о выплате Украине $2,9 млрд Видео
18:34
Зеленский лучше Порошенко отстаивает позицию перед Путиным – топ-дипломат США
18:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 18 выпуск 3 сезон 27-12-2019 Видео
18:27
"Закрой рот": Александр Емельяненко грубо ответил своему брату
18:19
В Украине изменили правила получения субсидии – что нового
18:00
Емельяненко - Джексон: последние новости перед боем
17:41
Кабмин готовит "пакет месседжей": Украина запускает телеканал для жителей Донбасса и Крыма
17:36
Вятрович требует от СБУ запрета празднования 140-летия Сталина
17:15
Ввести миротворцев ООН на Добнасс: в "ДНР" пришли в негодование из-за идеи Тейлора
16:50
Объемный хвост и голливудские волны - самые модные прически на Новый год 2020 фото Фото
16:12
Десятки избитых: названо число пострадавших при подавлении бунта в СИЗО Кропивницкого
15:38
Покушение на убийство: суд продлил арест участнице АТО Пуме-Грищенко Видео
15:13
Под Бахмутом мужчина убил трех соседей и застрелился
14:50
"Репрессии националистов": Мисс Львов на росТВ пожаловалась на преследования в Украине Видео
14:45
Шулявский мост готовят к открытию: самые современные технологии и 10-летняя гарантия (видео) Видео актуально
14:30
Направить миротворцев ООН на Донбасс: посольство США увидело смысл в этой идее
14:10
Стрижка шегги 2020 – самая лохматая женская стрижка нового года фото Фото
13:51
Кошки фильм 2019: чем поражает экранизация мюзикла Кошки Лойд-Уэббера Видео
13:45
Перегнул палку: в Германии распекли Трампа из-за санкций против Северного потока-2
13:37
Назначение Венедиктовой в ГБР: кто зайдет в Раду от Слуги народа
13:30
Лучшие украинские музыкальные альбомы 2019 года мнение
13:28
"Приготовиться всем поездам из России": Украина взыскала первый штраф за полёт над Крымом
13:22
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новые покровители и плевок в душу
13:01
От морозов до потепления: синоптик дала неожиданный прогноз на Новый год
12:56
"Зря хохлы Путина драконят": в России истерика из-за слов мэра Херсона о болотах
12:22
Пересчет тарифов на тепло: где ждать снижения сумм в платежках
11:55
"Мы не знаем, где Fokker-100": в Сеть слили разговоры диспетчеров с разбившимся самолетом Фото Видео
11:47
Дело Альперина: суд арестовал имущество "крестного отца контрабанды"
11:31
Стартовал коридор затмений: мольфар объяснила, что делать Видео
11:28
Зеленский уволил Трубу и назначил и.о.директора ГБР: кто такая Ирина Венедиктова Видео
11:24
Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи
11:15
Раздражают успехи и Крымский мост: в России обвинили США во вмешательстве в дела Крыма
11:08
Крушение самолета в Казахстане: в МИД рассказали о судьбе выживших украинцев
10:52
Отказ Украины от импорта российской электроэнергии: в РФ надеются на отмену решения
10:48
Стало известно, возле кого похоронят Галину Волчек
10:45
Названа предварительная причина крушения самолета Fokker-100 в Казахстане
10:32
Плевать на санкции США: Лавров повторил мантру, что Северный поток-2 будет достроен Видео
10:32
Благодійний зірковий матч в Мадриді за підтримки GSB Gold Standard Banking реклама
10:26
Изысканное меню на Новый год 2020: класснючие блюда
10:25
Отказ от претензий и ареста имущества: в РФ раскрыли суть газовых соглашений с Украиной
10:16
Бежевый маникюр зима 2020 – самый нежный новогодний маникюр 2020 фото новинки Фото
10:08
"Дополнительный геморрой" или установление мира: что получит Украина, пытаясь договориться с Россией мнение
09:43
На борту разбившегося самолета в Казахстане были граждане Украины: список жертв Видео
09:27
Впереди социальный кризис: что будет с тарифами и ценами в 2020 году
09:08
Гороскоп на 27 декабря всех знаков Зодиака: любовные похождения, дыра в бюджете и очищение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять