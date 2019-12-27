Александр Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

Александр Емельяненко принял вызов Кадырова / liveinternet.ru

Александр Емельяненко согласился провести бой с Рамзаном Кадыровым.

Об этом боец ММА сообщил в своем Инстаграм.

"Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан. Я тут увидел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой", - сказал Емельяненко.

Он предоставил право выбора времени и места главе Чеченской республики.

"Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора, по каким правилам, место проведения - я предоставляю тебе, мой дорогой друг", - добавил спортсмен.

Он заявил, что этот бой станет пропагандой спорта и восхвалил отца Рамзана - Ахмата Кадырова.

"Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмат - сила". - сказал боец.

Недавно Александр Емельяненко победил нокаутом в первом раунде представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.

Федор Емельяненко, который вскоре сразится с Квинтоном Джексоном, сообщил, что младший брат для него "мертв". В ответ на эти слова Александр попросил старшего брата "закрыть рот".