"Для меня он мертв": Федор Емельяненко об Александре

Федор Емельяненко объявил Александра "мертвым" / emelyanenko.com

Федор Емельяненко коротко и ясно выразился касательно своего брата Александра.

"Для меня на сегодняшний день Александр мертв", - цитирует Емельяненко-старшего Sport 24.

Вместе с тем он хочет, чтобы Александр Емельяненко "ожил и нашелся", а также извинился перед "теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее".

Братья конфликтуют с 2017 года, когда Александр наехал на окружение Федора, как, собственно, и на самого брата. Ему не понравилось, что Емельяненко-старший не вступился за него в ссоре с российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. В 2011 году бойцы резко высказались друг против друга в интервью.

История этого конфликта заключается в том, что Федор Емельяненко должен был встретиться с Деном Хендерсоном. По мнению Харитонова, россиянин был слишком слаб для американца. На что Александр сказал: "Серёжа по большому счёту никто и звать его никак. Он должен быть благодарен Фёдору за то, что он привёл его в ММА". Харитонов не оставил комментарий без ответа: "Александр ошибка природы. Он допился до того, что у него теперь гепатит. Это наркоман, алкоголик, уголовник".

Позже Федор написал открытое письмо, где назвал Александра "Иудой" и рассказал всю спортивную биографию своего брата, и как окружение Емельяненко-старшего помогало младшему.

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Напомним, 29 декабря примерно в 7 утра по киевскому времени состоится бой в рамках Bellator Емельяненко - Джексон. Поединок примет японский город Сайтама.