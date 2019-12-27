"Закрой рот": Александр Емельяненко грубо ответил своему брату

Александр Емельяненко жестко ответил брату / liveinternet.ru

Александр Емельяненко резко ответил своему брату Федору на то, что он для него "мертв".

"Как я могу на это отреагировать? Что я ему скажу? Пусть сходит в храм и поставит свечку за усопшего брата, которого он закопал живьем", - сказал Емельяненко-младший в видео, которое он опубликовал в своем Инстаграм.

Кроме того, он попросил старшего брата "закрыть рот".

"Вообще хочу сказать тебе, Федот, рот свой закрой, забудь меня, меня для тебя после твоих слов не существует. И я, и мама, и старшая сестра, и младший брат, прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле", - добавил боец.

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Конфликт между братьями случился еще в 2017 году, когда Александр начал высказываться об окружении Федора, а самого брата обвинил в том, что тот не вступился за него в ссоре с Сергеем Харитоновым.

Недавно Емельяненко-младший победил в боксерском поединке против представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева. Боец ММА нокаутировал соперника в первом раунде. Денис Лебедев, завершая карьеру, "подколол" обоих спортсменов.

Федор Емельяненко в ночь с 28 на 29 декабря сразится с американцем Квинтоном Джексоном в рамках турнира Bellator.