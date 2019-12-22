Лебедев завершил карьеру и "уколол" напоследок Емельяненко с Кокляевым

Денис Лебедев завершил карьеру / Мария Ленц

Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои как Емельяненко - Кокляев? Я себя в таком не вижу. Есть у меня еще другая работа. Нужно полностью уделить внимание ей", - цитирует Лебедева Tribuna.com.

Напомним, в конце ноября состоялся долгожданный бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Спортсмены начали конфликт в интернете, а позже перенесли на ринг. Емельяненко одержал победу нокаутом еще в первом раунде из четырех.

В марте следующего года должен состояться бой Усик - Чисора, однако все зависит от того, когда Энтони Джошуа будет защищать пояс по версии WBO, на который претендует украинец.