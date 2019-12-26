Емельяненко - Джексон: где смотреть и прогнозы на бой / UFC

Бой Емельяненко - Джексон в рамках Bellator 237 станет главным событием ММА в декабре. Бойцы имеют внушительные рекорды против бывших чемпионов UFC и претендентов на пояса, что добавляет поединку интриги.

Емельяненко - Джексон: где смотреть, дата и время боя

Поединок Емельяненко - Джексон состоится 29 декабря ориентировочно в 7 утра по киевскому времени. Трансляции по украинским телеканалам не будет. Однако его покажут российские каналы Матч ТВ, Матч Планета и Матч Боец.

В андеркарте состоятся поединки Чендлер - Аутло и Пейдж Анзам.

Онлайн-трансляция схватки между Федором Емельяненко и Квинтоном Джексоном будет доступна на сайте xsport.ua Начало турнира примерно в 5 утра.

Емельяненко - Джексон: прогнозы

В бою Емельяненко - Джексон букмекеры отдают предпочтение россиянину. Коэффициенты на его победу составляют от 1.50 до 1.61, на победу американца - от 2.19 до 2.55.

1хСтавка: победа Емельяненко - 1.50, ничья - 50.00, победа Джексона - 2.23

PariMatch: победа Емельяненко - 1.55, победа Джексона - 2.45

Winline: победа Емельяненко - 1.61, победа Джексона - 2.19

Лига Ставок: победа Емельяненко - 1.45, победа Джексона - 2.55