Емельяненко - Джексон: рекорды бойцов против бывших чемпионов UFC и претендентов на пояс

Федор Емельяненко и Квинтон Джексон / UFC

Федор Емельяненко и Квинтон Джексон неоднократно сражались с бывшими чемпионами UFC, а также претендентами на пояс, и у них есть свои рекорды.

Американец одержал 7 побед над своими соперниками, 6 из которых нокаутом. Россиянин - 13 побед, 3 из них нокаутом.

Напомним, 29 декабря в Японии состоится бой в рамках Bellator Емельяненко - Джексон. Ориентировочное время начала поединка - 12:00 по киевскому времени.

18 января в октагон выйдет Конор Макгрегор. Его соперником будет Дональд Серроне. 18 апреля состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон. Ранее Хабиб заявил, что Макгрегору стоит заслужить реванш с ним.

В боксе 22 февраля Лас-Вегас примет реванш Уайлдер - Фьюри, на кону которого будет пояс журнала The Ring.