Емельяненко - Исмаилов: АСА опубликовала эффектный проморолик боя

Емельяненко - Исмаилов: АСА опубликовал проморолик боя / FightNews

АСА на своем YouTube-канале опубликовал проморолик боя Емельяненко - Исмаилов, который состоится 3 апреля в рамках турнира АСА 107.

Поединок состоится в Москве на ВТБ-Арене. Там же Александр Емельяненко в боксерском поединке одолел представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.

Напомним, Емельяненко-младший был арестован за пьяный дебош в поселке Супсех, где проводил подготовку к бою с Исмаиловым, и отправлен в изолятор на 7 суток.

Также боец ММА Дмитрий Смоляков рассказал, что Александр угрожал пистолетом в супермаркете, однако делу не давали огласки, чтобы не было очередного резонанса.

18 апреля свой бой проведет другой российский боец - Хабиб Нурмагомедов, который встретится с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.