Интер подписал звезду Тоттенхэма

Кристиан Эриксен перешел в Интер / ФК Интер

Интер на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена. Контракт рассчитан до 2024 года.

В новой команде датчанин будет выступать под 24-м номером. Сумма трансфера составила 20 млн евро.

Эриксен выступал в составе Тоттенхэма с 2013 по 2020 годы, став одним из лидеров команды Маурисио Почеттино, которая дважды брала "серебро" АПЛ и выходила в финал Лиги чемпионов сезона 2018/19.

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Интер сейчас идет на второй строчке в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Ювентуса на 3 очка. "Нерадзурри" не могут добыть победу в трех матчах чемпионата подряд, теряя очки с Аталантой (1:1), Лечче (1:1) и Кальяри (1:1).