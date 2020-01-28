WADA приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории

Московская антидопинговая лаборатория осталась без лицензии / 360

Московская антидопинговая лаборатория временно лишилась лицензии, сообщает официальный сайт WADA.

"WADA объявляет о временном лишении статуса Национальной антидопинговой лаборатории в Москве, с немедленным вступлением решения в силу в ожидании официального дисциплинарного наказания", - говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства.

Лаборатории запрещено выполнять любые работы, связанные с анализом образцов крови по программе биологического паспорта спортсменов.

"В Московской лаборатории запрещено исполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови по программе биологических паспортов спортсменов. Решение останется в силе до окончания дисциплинарного разбирательства, которое проведет независимый Дисциплинарный комитет", - заявили в WADA.

Пробы могут быть анализированы в Москве, однако затем должны передаваться в лаборатории, аккредитованные WADA.

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"В течение периода отстранения образцы, собранные ранее, могут быть проанализированы в Московской лаборатории - лаборатории необходимо будет связаться с советующими органами тестирования, чтобы определить, есть ли необходимость переправить пробы для биологических паспортов в другую лабораторию, аккредитованную WADA, для дальнейших исследований", - говорится в заявлении.

Напомним, в декабре 2019 года WADA отстранила РУСАДА, а сборная России не сможет выступать под своим флагом на крупных мировых турнирах следующие 4 года.