Барселона не смогла подписать воспитанника Реала

Родриго Морено не перейдет в Барселону / Reuters

Нападающий Валенсии Родриго Морено не станет игроком Барселоны.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, клубы не смогли договориться по поводу трансфера футболиста.

Одновременно с тем Sky Sports передает, что "блаугранас" ведут переговоры с Аяксом об аренде сербского форварда Душана Тадича. В сезоне 2019/20 игрок забил 8 голов в 20 поединках за амстердамскую команду.

Барселона ищет замену Луису Суаресу, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

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После 21 тура Барселона находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка. У лидирующего Реала 46 пунктов. Атлетико аж на пятом месте с 36 очками в активе.