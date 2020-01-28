Барселона не смогла подписать воспитанника Реала

Барселона и Валенсия не договорились по переходу Родриго.
Нападающий Валенсии Родриго Морено не станет игроком Барселоны.
Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, клубы не смогли договориться по поводу трансфера футболиста.
Одновременно с тем Sky Sports передает, что "блаугранас" ведут переговоры с Аяксом об аренде сербского форварда Душана Тадича. В сезоне 2019/20 игрок забил 8 голов в 20 поединках за амстердамскую команду.
Барселона ищет замену Луису Суаресу, который выбыл до конца сезона из-за травмы.
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После 21 тура Барселона находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка. У лидирующего Реала 46 пунктов. Атлетико аж на пятом месте с 36 очками в активе.