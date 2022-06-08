"Как карлик Володенька сказал – так и будет": легенда Динамо объяснил "любовь" россиян к войне

Легенда Динамо объяснил "любовь" россиян к войне / скриншот

Люди в России поддерживают войну в Украине поскольку большинство из них не хотят мыслить критически и искать альтернативные источники информации о происходящем.

Они свято верят словам главаря Кремля Владимира Путина. При этом те, кто не согласен с официальной позицией, не высказываются из-за чувства страха в интервью FanDay выразил легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких.

По его словам, жители РФ не желают понять действительность.

"Там есть адекватные люди, просто им сложно это говорить вслух, поскольку там достаточно милиционеров, нацгвардии и всего остального, ну "советский союз", а что вы хотите… Зомбированные люди и тяжело их переубедить. Умный человек всегда посмотрит какие-то альтернативные ресурсы, СМИ, не один канал, а послушает американскую прессу, украинскую, свою эту, дебильную зомбированную, а потом просто сделает выводы. А для большинства, не для всех, они не хотят и сложно. У них есть один этот карлик-дебил Володенька, и вот они молятся на него и ничего не хотят слышать. Вот он как сказал – так и будет, значит, это правильно. Они так живут, они живут в таком мире", – заявил Шацких.

Читайте также"Тявкать свою родину - это предать свою мать": путинист Газманов "рвет рубаху" за РоссиюРанее украинский теннисист Александр Долгополов решил высказаться о заявлениях некоторых политиков, что Украина должна уступить территориальной целостностью ради мирного договора с Россией. 33-летний спортсмен возмутился такими предложениями.

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