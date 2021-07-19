Битва за Лигу чемпионов: Шахтер в квалификации сразится с бельгийским Генком

Первый матч Генк - Шахтер состоится в Бельгии 3 августа.
Вице-чемпион Украины донецкий Шахтер сыграет с бельгийским Генком в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов розыгрыша 2021/2022.
Согласно результатам жеребьевки, состоявшейся в швейцарском Ньоне, первый матч состоится в Бельгии 3 августа. Ответный поединок пройдет в Киеве 10 августа.
Отметим, что жеребьевка отборочного раунда была поделена на два этапа и первыми своих соперников узнали чемпионы своих стран, а затем все остальные.
Путь чемпионов
- Динамо Загреб (Хорватия)/ Омония (Кипр) — Легия (Польша)/ Флора (Эстония);
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар)/ ЧФР (Румыния) - Слован (Словакия)/ Янг Бойз (Швейцария);
- Олимпиакос (Греция)/ Нефтчи (Азербайджан) — Мура (Словения)/ Лудогорец (Болгария);
- Кайрат (Казахстан)/ Црвена Звезда (Сербия) — Алашкерт (Армения)/ Шериф (Молдавия);
- Мальме (Швеция)/ ХИК (Финляндия) — Рейнджерс (Шотландия);
- Ференцварош (Венгрия)/Жальгирис (Литва) — Славия (Чехия).
Путь представителей лиг
- ПСВ (Нидерланды)/ Галатасарай (Турция) — Селтик (Шотландия)/ Митьюлланд (Дания);
- Спартак (Россия) — Бенфика (Португалия);
- Монако (Франция) — Рапид (Австрия)/ Спарта (Чехия).
Напомним, Шахтер завершил выступления в Лиге чемпионов осенью 2020 года.
По сумме двух встреч 1:5 от Ромы бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки они вылетели в Лигу Европы.
Автор: Алексей Тычина