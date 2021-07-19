Битва за Лигу чемпионов: Шахтер в квалификации сразится с бельгийским Генком

Шахтер узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов / Reuters

Вице-чемпион Украины донецкий Шахтер сыграет с бельгийским Генком в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов розыгрыша 2021/2022.

Согласно результатам жеребьевки, состоявшейся в швейцарском Ньоне, первый матч состоится в Бельгии 3 августа. Ответный поединок пройдет в Киеве 10 августа.

Отметим, что жеребьевка отборочного раунда была поделена на два этапа и первыми своих соперников узнали чемпионы своих стран, а затем все остальные.

Путь чемпионов

Динамо Загреб (Хорватия)/ Омония (Кипр) — Легия (Польша)/ Флора (Эстония);

Линкольн Ред Импс (Гибралтар)/ ЧФР (Румыния) - Слован (Словакия)/ Янг Бойз (Швейцария);

Олимпиакос (Греция)/ Нефтчи (Азербайджан) — Мура (Словения)/ Лудогорец (Болгария);

Кайрат (Казахстан)/ Црвена Звезда (Сербия) — Алашкерт (Армения)/ Шериф (Молдавия);

Мальме (Швеция)/ ХИК (Финляндия) — Рейнджерс (Шотландия);

Ференцварош (Венгрия)/Жальгирис (Литва) — Славия (Чехия).

Путь представителей лиг

ПСВ (Нидерланды)/ Галатасарай (Турция) — Селтик (Шотландия)/ Митьюлланд (Дания);

Спартак (Россия) — Бенфика (Португалия);

Монако (Франция) — Рапид (Австрия)/ Спарта (Чехия).

Напомним, Шахтер завершил выступления в Лиге чемпионов осенью 2020 года.

По сумме двух встреч 1:5 от Ромы бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки они вылетели в Лигу Европы.