Матч УПЛ закончился грандиозной дракой с участием директоров клубов

Игорь Дедышин подрался с Евгением Красниковым / fcrukh.com/ua-football.com

Во Львове после матча УПЛ Рух – Днепр-1 произошла массовая драка с участием руководителей обеих команд.

Спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников подрался с генеральным директором львовского Руха Игорем Дедышиным. Видео уже опубликовали в Сети.

Они устроили потасовку прямо на футбольном поле после матча команд в 7-м туре украинской Премьер-лиги.

Отмечается, что сначала между представителями руководства двух клубов возникла словесная перепалка. Позже она переросла в драку, которая спустя несколько секунд стала массовой с участием обеих команд.

Добавим, что матч между Рухом и Днепром-1 завершился в пользу гостей со счетом 2:3. Победа позволила гостям сохранить лидерство в чемпионате Украины.

/ Скриншот

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