Матч УПЛ закончился грандиозной дракой с участием директоров клубов

Спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников подрался с генеральным директором львовского Руха Игорем Дедышиным.
Во Львове после матча УПЛ Рух – Днепр-1 произошла массовая драка с участием руководителей обеих команд.
Спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников подрался с генеральным директором львовского Руха Игорем Дедышиным. Видео уже опубликовали в Сети.
Они устроили потасовку прямо на футбольном поле после матча команд в 7-м туре украинской Премьер-лиги.
Отмечается, что сначала между представителями руководства двух клубов возникла словесная перепалка. Позже она переросла в драку, которая спустя несколько секунд стала массовой с участием обеих команд.
Добавим, что матч между Рухом и Днепром-1 завершился в пользу гостей со счетом 2:3. Победа позволила гостям сохранить лидерство в чемпионате Украины.
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Автор: Алексей Тесля