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Отбор на ЧМ-2022: сборная Украины упускает победу в матче с командой Франции

4 сентября 2021, 23:40

После пяти туров у сборной Украины пять очков. Свой следующий матч украинская команда проведет в субботу 9 октября против Финляндии.

  • Украина – Франция
    Украина – Франция Reuters
  • Украина – Франция
    Украина – Франция Reuters
  • Украина – Франция
    Украина – Франция Reuters
  • Украина – Франция
    Украина – Франция Reuters
  • Украина – Франция
    Украина – Франция Reuters
  • Украина – Франция
    Украина – Франция Reuters
  • Украина – Франция
    Украина – Франция Reuters
  • Украина – Франция
    Украина – Франция Reuters

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 в матче 5-го тура квалификации на Чемпионат мира по футболу 2022 года с действующими чемпионами мира французами. Поединок прошел в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" в субботу, 4 сентября.

Первый тайм поединка проходил в достаточно равной игре. Французы создали лишь два стоящих момента за первые 45 минут игры. Сначала Поль Погба пробивал после углового, но с его ударом справился Андрей Пятов, а затем Антуан Гризманн метров с 20 запустил мяч рядом со штангой.

Сборная Украины с минуты 35-й методично начала осаду штрафной французов. Сначала счет обязан был открывать Илья Забарный, но его добивание метров с пяти после удара Андрея Ярмоленко и сейва Уго Льориса пришлось над перекладиной.

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А спустя девять минут шедевральным голом отметился Николай Шапаренко. Хавбек Динамо роскошным ударом из-за пределов штрафной попал в девятку ворот Льориса.

Однако уже на старте второго тайма Франция отыгралась благодаря Антони Марсьялю,который ударом с линии вратарской площади прошил Пятова. Спустя некоторое время французы вполне могли забить и второй мяч, но, к счастью, Курт Зума, пробивая головой после навеса с правого фланга, послал мяч над перекладиной.

Еще один великолепный момент у "трехцветных" не использовал Мусса Диаби. Он после классного паса Карима Бензема метров с шести пробил в штангу ворот Пятова.

В итоге команды сыграли вничью 1:1.

Украина – Франция 1:1

Голы: Шапаренко, 44 – Марсьяль, 50

Какая ситуация у Украины в группе квалификации ЧМ-2022

  • ‎Отбор на ЧМ гораздо жестче, чем на Евро: прямые путевки в Катар получат только победители групп, вторые команды отправятся в стыки.

  • Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав девять очков. Сборная Украины находится на втором месте. Украинская команда набрала в пяти матчах пять очков, все игры завершились ничьими.

  • Свой следующий матч украинская команда проведет в субботу 9 октября против Финляндии.

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сборная Украины по футболу Александр Петраков чемпионат мира 2022
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